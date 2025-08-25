Slušaj vest

Aleksandra Babejić, nakon učešća u rijalitiju "Farma", došla je danas na potpisivanje ugovora za rijaliti "Zadruga 9 Elita".

Aleksandra, koja je sa širokim auditorijumom podelila potresne detalje iz svog života, sada je otkrila da ju je napustila pevačica Gaga Filipović, koja joj je praktično bila usvojena majka, tačnije koja ju je primila u svoj dom.

Poziv koji se ne odbija

- Dobila sam poziv koji se ne odbija i ulazim u Elitu 9. Ja svakako sada nemam nikoga, mislim imam Boga, imam Kristijana kao prijatelja koji mi pomaže i Kristinu naravno. Nemam više majku da bi me sputavala - kaže Aleksandra i nastavlja:

- Žena koja me je usvojila, Goga pevačica, ja sam juče dobila informaciju da ne bih smela da pričam o tome. Ali, da napustila me je, stvari su me sačekale u Šimanovcima, kad sam izašla. Nazvala sam je to veče, međutim, imala sam loše ponašanje, ali svako ko me poznaje privatno zna kakva sam privatno, nisam kao u zatvorenom prostoru. Ne bih volela u Eliti sad takva da budem. Bilo mi je žao, ja sam od Nove godine preplakala okean. Onda sam samo shvatila šta ja to radim, ona me više neće nazvati. Prepuštena sam sama sebi. Posle svega i ja sam se nje odrekla. Ne zanima me, mislila sam da je čovek.

"Nije mi ostavila novac"

- Goga mi nije ostavila novac, posle nekog vremena mi je dala pare. Vreme sam provodila kod Nataše iz Loznice, zvala me, pošto je videla da nemam gde da budem. Hvala joj što me je primila.

Aleksandra je našla pomoć od strane bivšeg robijaša Kristijana Golubovića i njegove žene Kristine.

Pomažu joj Kristijan i Kristina

- Kristijan i Kristina su mi mnogo pomogli, da nemam njih ne znam šta bi se desilo.

