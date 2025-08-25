Slušaj vest

Rijaliti učesnik Stefan Karić tokom boravka u rijalitiju "Elita" nije ulazio u emotivne veze jer ga je napolju čekala devojka Anrea.

Prethodnih meseci bio je veran Andrei Bogdanović, sa kojom je nastavio romansu po izlasku, međutim, njihova veza nije dugo trajala od trenutka kada je izašao iz "Elite".

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić sa devojkom na brodu Foto: printscreen instgaram

Naime, danas su se pojavila informacije da su stavili tačku na njihov odnos jer su obrisali sve zajedničke fotografije.

Stefan se sada prvi put oglasio povodom priča o raskidu, te je potvrdio da više nisu zajedno, ali nije želeo da otkriva detalje.

Viđao se sa Kijom Kockar

Učesnik Zadruge, Stefan Karić svojevremeno je priznao da se pre nekoliko godina viđao sa Kristinom Kijom Kockar. O njihovom odnosu govorio je još u rijalitiju i isticao da je Kiji pomogao da kupi svoj prvi stan, a tada je ispričao kako su se upoznali i kako je tekla njihova priča.

"Nas dvoje smo se upoznali preko Instagrama. Tada sam bio kod kuće, nosio sam nanogicu i gledao sam Zadrugu, kada je ona posetila Slobu u rijalitiju zajedno sa Anabelom Atijas. Tad sam je zapazio. Počeo sam da joj lajkujem slike, pa i ona meni, i zapratili smo se. Možda sam ispao džukela i iskoristio sam trenutak njene slabosti dok je gledala Slobu kako je vara s Lunom. Tešio sam je... Među nama se sve spontano dogodilo, nikad nismo bili zvanično zajedno, nismo bili ni kombinacija, ali smo prijali jedno drugom. Viđali smo se dva-tri meseca, do njenog ulaska u rijaliti. Ispada da sam se viđao s njom dok je bila sa Slobom u braku, ali se ona u svojoj glavi već razvela od njega", ispričao je Karić tada i dodao da je Kiji tada pomogao da kupi stan.

1/5 Vidi galeriju Kija Kockar uživa u Porto Riku Foto: Preent Screen

"Završio sam joj da kupi stan, vidim da je srećna i zadovoljna i da je zavolela Zvezdaru. Kiju nikada više nisam sreo, iako živi dve ulice od moje kuće", rekao je Stefan, a nakon njega se oglasila i Kija.

"To se zove preporuka. Znaš nekog ko prodaje i uputiš drugu osobu. Otišla sam i kupila stan. Hvala na preporučenom. Divan je. Ostatak eseja ne komentarišem. Niti ću", poručila je Kristina tada.

Kurir.rs/Pink

Stefan Karić kupio ocu džip: