Marina Pezerović Zera u Sloveniji je doživela pravi debakl i neprijatnost kada je izašla na binu i ugledala samo nekolicinu ljudi.

Debakl

U Portorožu je Zera dobila ponudu da nastupa što je oberučke prihvatila, ali na kraju nije sve ispalo idealno kako se nadala.

Kako je rečeno, za njen nastup prodato je samo 12 karata, a postoje i snimci iz kluba koji se šire društvenim mrežama. Video klipovi su brzo postali viralni, a komentari pljušte na sve strane.

U nekim komentarima može se videti nezadovoljstvo cenom karata, te se može zaključiti da publika sebi ulaznicu teško može da priušti.

"Ovaj klub je uvek pun tako da nije do promocije, organizacije itd nego do pevačice", "Premalo promocije, niko nije znao za nastup", "Ko je pevačica?", "Ja bih više lajkova skupio na sliku", "Kad za nastupe traže 10.000 evra, a ljudi neće da plate ulaznicu više od 15 evra", "Ovo je debakl", "Ovo je strašno"... navodi se u komentarima ispod snimka.

Pukla sezona

Opšte je poznato da je letnja turneja gotovo svih izvođača u krizi, pa su mnogi otkazivali nastupe, a većina je morala da spusti svoje honorare. Publika traži samo velike zvezde.

Tražio 20 evra

I Vojaža je nedavno zadesila ista sudbina.

Što se tiče popularnog trepera, plan mu je bio da obožavaoci njegove muzike plate ulaznice 20 evra. Međutim, iako je nastup reklamiran, interesovanja nije bilo. U poslednjem času je odlučeno da ulaz bude slobodan, ali uzalud. Nije bilo zainteresovanih.

- Niko se nije javljao da rezerviše dolazak, bila su rezervisana samo četiri separea i dva stola. To je baš malo. Verovatno bi došlo stotinak ljudi na nastup, ali vlasnik kluba nije hteo da reskira, pa je u dogovoru s treperovim menadžerom odlučio da otkaže gostovanje. Njemu su iz istog razloga već otkazivali nastupe ovog leta, kao i njegovim kolegama. Slabo je interesovanje za njih - naveo je izvor Kurira.

