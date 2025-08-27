Slušaj vest

Ivan Marinković nedavno je u intervjuu za medije rekao da će otići u Niš kako bi ispratio sina Željka u prvi razred, a sada se tim povodom oglasila Marija Kulić.

Marija je na svom Instagramu objavila poruke koje je poslala Ivanu gde ga je nazivala pogrdnim imenima.

Psovke i uvrede

- Odronu, smeće narkomansko, koga ti da ispratiš u školu? Ti, odronu, nisi pozvao dete mesec dana da ga vidiš je*ali te kučići u ista ta što samo jedu g**na. Go**aru, posle ovoga da nisi pozvao nikoga više od nas. Ti si mislio da ću ja da ti pređem preko laži za more i preko toga da tene ne pozoveš od rođendana. Šugljo šugava evo nas**la sam se u patike od 6.000 dinara. Kome treba tvoje prokletija? I ona tvoja štakorka sestra, ona šuga treba da bude sama. Ti ćeš šugljo na sud i pored toga te neće biti nigde u životu deteta. Narkoman, alkoholičar i kockar i nečovek neka truli u svojim parama jer su ga se odrekli svi. Je l' ti jasno smeće jedno kontejnersko? Poći će u školu kad ja kažem, a ne kada kreću svi. Kada odeš tamo gde treba, da te naše oči ne vide negde u blizini. Ide dete da uživa još 15 dana, daleko od granica države - pisalo je u porukama.

Ne viđa ni ćerku

Ivan Marinković nedavno je otkrio u kakvim je odnosima sa ćerkom Lenom koju je dobio u braku sa pevačicom Gocom Tržan.

- Volim i Jelenu i Aleksandru i Gocu Tržan, ja sve bivše žene volim. Nisam se čuo sa Lenom, vidim da je na moru i majka malo... Nisam se čuo sa Lenom! Nadam se da će i ona da se udostoji da ostvarimo kontakt, preko poruka ili da se vidimo kako sam ja zahtevao godinama. Uticaj njene majke je višegodišnji unazad, tako da... Promenila je broj žiro računa na koji uplaćujem alimentaciju, pa se sa Gocom čula moja administratorka - rekao je Marinković o odnosu sa bivšom ženom Gocom i ćerkom Lenom.

Lena izrasla u pravu lepoticu

Lena je provodila letnje dane na moru, a nedavno se oglasila i objavila sliku u provokativnom izdanju.

Lena je pozirala u kombinaciji čokoladne boje koja ističe njen ten, ali i sve obline. Dekolte je dovoljno otvoren da se vide njene prirodne grudi, a haljinica taman toliko kratka da njene noge dođu do izražaja.

