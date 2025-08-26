Slušaj vest

Početak nove sezone Elite, devete po redu, bio je zakazan za 6. septembar, ali je ipak došlo do promene plana.

Na društvenim mrežama oglasila se Milica Mitrović i otkrila da je datum pomeren.

Novi termin za Elitu 9

Supruga Željka Mitrovića na svom Instagram nalogu objavila je novi datum za početak devete sezone.

- Elita 9 otvaranje 13.09.2025. godine u 21 čas - napisala je kratko Milica.

Stari novi - učesnici

S obzirom da se bliću ulazak novih takmičara u Belu kuću, neki učesnici su već javno potpisali ugovor.

Neki od njih spadaju u iskusne rijaliti igrače kao što su Maja Marinković, Marko Janjušević Janjuš, Bora Santana, Aleksandra Nikolić...

Poseban ugovor

Voditelj i bivši zadrugar Bora Santana pred novu sezonu sklopio je poseban ugovor, te do početka rijalitija ne sme da se oglašava.

Naime, kako se saznaje, Bora ima nekoliko strogih pravila koja mora da poštuje, a kao nekadašnji voditelj, tehnički je bio deo produkcije, pa je opumenut na posebne stavke.

- Bora je do skoro bio deo voditeljske ekipe na Red - TV, te je opomenut da nikako ni sada dok je u spoljnom svetu ne iznosi detalje o tome ko ulazi i kakve uslove ima. To je naravno logično, voditelji mnogo toga znaju, ali nikad ne iznoste detalje, to je sve deo ugovora.

