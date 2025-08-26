Slušaj vest

Početak nove sezone Elite, devete po redu, bio je zakazan za 6. septembar, ali je ipak došlo do promene plana.

Na društvenim mrežama oglasila se Milica Mitrović i otkrila da je datum pomeren.

Novi termin za Elitu 9

Supruga Željka Mitrovića na svom Instagram nalogu objavila je novi datum za početak devete sezone.

- Elita 9 otvaranje 13.09.2025. godine u 21 čas - napisala je kratko Milica.

132131.jpg
Foto: Damir Dervisagic, Sonja Spasic

Stari novi - učesnici

S obzirom da se bliću ulazak novih takmičara u Belu kuću, neki učesnici su već javno potpisali ugovor.

Neki od njih spadaju u iskusne rijaliti igrače kao što su Maja Marinković, Marko Janjušević Janjuš, Bora Santana, Aleksandra Nikolić...

Poseban ugovor

Voditelj i bivši zadrugar Bora Santana pred novu sezonu sklopio je poseban ugovor, te do početka rijalitija ne sme da se oglašava.

Naime, kako se saznaje, Bora ima nekoliko strogih pravila koja mora da poštuje, a kao nekadašnji voditelj, tehnički je bio deo produkcije, pa je opumenut na posebne stavke.

Bora Santana Foto: ATAIMAGES, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

- Bora je do skoro bio deo voditeljske ekipe na Red - TV, te je opomenut da nikako ni sada dok je u spoljnom svetu ne iznosi detalje o tome ko ulazi i kakve uslove ima. To je naravno logično, voditelji mnogo toga znaju, ali nikad ne iznoste detalje, to je sve deo ugovora.

Ne propustiteStarsNOĆNE BAHANALIJE ANELI I LUKE: Ljubavni par otkrio kako izgleda noćni provod u njihovoj režiji, skupa pića, limuzina... (FOTO)
Aneli Ahmić i Luka Vujović
Stars"RIJALITI JE TOTALNO KUL" Melanija ima 19 godina, nema zanimanje, ali poseduje talente, evo zašto želi da uđe u Elitu 9 (FOTO/VIDEO)
Melanija Miljković, potencijalna učesnica Elite
RijalitiENA ČOLIĆ SPREMNA DA PEJI RODI DETE! Bivša učesnica Elite progovorila o prinovi nakon pomirenja
Ena Čolić
RijalitiPORŠELINA SVA U ZAVOJIMA, OGLASILA SE IZ BOLNICE! Lice otečeno i u podlivima: Jako se loše osećam, jedva sam se probudila...
x01 News1 Petar Aleksic.jpg

 Ovako je izgledao medeni mesec Bore Santane i bivše supruge Milice Kemez:

Ovako uživaju Milica Kemez i Bora Santana na medenom mesecu Izvor: Instagram