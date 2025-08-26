Slušaj vest

Kristijan Golubović danas je došao u zgradu Pinka, gde je u toku snimanje profila za učesnike Elite 9.

Pobednik Farme, sada je došao u ležernoj garderobi, šarenoj majici bez rukava i teksas šortsu, a u ruci je držao jednu kesu. Kristijan je bio sam i izgledalo je kao da žuri. Tako je brzinskim korakom prešao ulicu i ušao u zgradu televizije. Ono što su se mnogi pitali jeste da li je došao da potpiše ugovor i priključi se ekipi Elite 9.

Srdačan pozdrav

I taman kada je izašao, došla je i Milena Kačavenda, a onda su se njih dvoje srdačno pozdravili. Nakon što su pali poljupci i zagrljali, odlučili su da će zajedno da daju izjavu i ispričaju planove o Eliti 9.

Kačavenda ne može da podnese sestre Ahmić Foto: Petar Aleksić

- Ja sam lažna kuma, lažna rijaliti zvezda, ali sam original vređač. Nisam došla da potpišem ugovor za rijaliti, da se ne nadate, došla sam da proverim da li mi je šator tu iza zgrade jer su mi Veliki šef i šefica obećali da će mi obezbediti i krevet iza između dve emisije "Narod pita", jer gostujem na svaka dva i po sata - šaljivo je rekla Milena, pa nastavila:

- Šalu na stranu, realno u ovom trenutku nema šanse da me vidite u "Eliti 9". Nije mi palo teško što sam dve godine unutra, bolje mi je tamo u ovom trenutku jer ti je sve tu, a ovde mi je problem idi mi - dođi mi sa kolima. Često sam u "Narod pita", nikako da se odmorim, nisam bila na odmoru. Fanove nemam, nisam dobijala pare od njih.

Odnos sa Sandrom

Milena je otkrila da li se čula sa Sandrom Obradović nakon što ju je optužila u emisiji da je odala Sofijine tajne.

- Sandra i ja se nismo čule od one večeri, ni sa jednom se nisam čula iskreno. Od novih učesnika ne poznajem nikoga, ali mislim da će biti interesantno. Sajam sintetike i šunda, vidim providne majice sa lažnim bradavicama... Žao mi je što ne ulazim, neka munja devedesetih godina.

Foto: Printscreen

Dok je Milena davala intervju iz zgrade je izašao i Kristijan koji joj se pridružio.

- Videćemo, možda ćemo vas i zajedno zabavljati. Potpisao sam ugovor, ali za boks, hoće Vuk Mob da se bije. Meč je zakazan za 13. septembar. Prvi put me neko zove da ih bijem za pare, obično je bilo bijem ih za robiju jedino sada za pare. U "Farmi" sam se kontrolisao, ne možete, tamo treba raditi dosta. Kada bih ušao u "Elitu", morao bih da ponesem barem 200 pari patika - rekao je on, pa onda prokomentarisao što njegova prijateljica Aleksandra ulazi u Elitu.

Podrška za Aleksandru

- Mala Aleksandra ulazi u rijaliti, ona se pokazala kao staložena, mirna, komunikativna i samostalna. Ona je fina i dobra devojka, nije imala jednu psovku niti izliv besa. Kod mene je u stanu, pomogla je Kristini i meni oko dece, tu je kao član porodice koji je došao sa puta. Ništa ne treba da mi da sem jednog "hvala" kroz ponašanje kao sada - objasnio je.

Foto: Printscreen/Pink

Rekao je kako bi reagovao da se u rijalitiju ponovo nađe sa Pecom Lazićem.

- Sramota me je da pričam o takvom liku.

Kurir/Blic