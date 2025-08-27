SIN ZLATE PETROVIĆ I HASANA DUDIĆA ULAZI U ELITU 9! Miki Duduć potpisao ugovor, tvrde da će prešišati mlađeg brata!
Zvanično je započelo potpisivanje ugovora za predstojeću devetu sezonu popularnog rijalitija „Elite“. Ispred zgrade televizije Pink okupila su se brojna poznata lica iz sveta rijalitija, a među njima su se mogli videti i neki novi učesnici koji prvi put staju pred kamere.
Kako Republika saznaje, Miki Dudić, sin poznate pevačice Zlate Petrović i muzičara Hasana Dudića, potpisao je ugovor za „Elitu 9“. Nakon Jovana Pejića Peje, koji je imao zapaženo učešće, mnogi komentarišu da li će stariji brat nadmašiti mlađeg.
Među prvim gostima na Pinku bila je majka poznate rijaliti-učesnice Aleksandre Nikolić Milosava Pravilović. Milosava je, na samom početku, otkrila da je sve ugovorila s produkcijom, ali nije želela da otkrije da ulazi u rijaliti.
– Čim sam ovde, mislim da vam je sve jasno. Pregovarali smo dobro. S omladinom se može sve dogovoriti. Ne moram da ostanem do pobede, bitno je učestvovati. Najbolji neka pobedi. Ja sam kao tri muškarca, borbena žena. Ako mi zet uđe, imaću s kim da ratujem. Niko mi ne smeta. Maja Marinković je preslatka, Filip Car je legenda, Miljana je super. S Ivanom Marinkovićem ću da pijem prvu kafu.
Jela hleb da bi ugradila silikone
Nova lica privukla su pažnju, a među njima i Dušica Đokić, Iva Stupar, Jovan Jovičić... Dušica je za medije otvoreno govorila o motivima za ulazak u „Elitu 9“.
– Moj tip muškarca je neko ko može da me prati u fizičkom i energetskom smislu, energija je iznad svega. Nije frajer ako je bio s pola kuće. Bila sam šest meseci na hlebu i pašteti da bih zaradila za silikone. Ne volim ružne i debele ljude i one koji imaju svetle oči. Tata ne zna za ulazak u rijaliti, a mama me u svemu podržava, kao i sestra.
Bila u pritvoru
Iva Stupar je novo lice u svetu rijalitija.
– Sigurno ću se družiti s Janjušem, Miljana ako bude ulazila, s njom obavezno. Volim da se družim i zezam, ali niko ne sme da mi stane na žulj, skoro sam napravila neki haos. Vozila sam automobil, a imala sam zabranu. Tada sam se slupala i ostalo je film šta se izdešavalo. Prava sam devojka devedesetih.
Nikada nisam bila u zatvoru, ali u pritvoru da, na trežnjenju dva puta. Naravno da sam probala sa ženom, ali mi se nije dopalo.
Traži ženu u rijalitiju
Jovan Jovičić, budući učesnik rijalitija „Elite 9“, nedavno je otkrio planove za ulazak u ovaj popularni format.
– Po zanimanju sam tatu-majstor iz Kragujevca i imam preko devet godina iskustva. Cilj mi je da unutra nađem ženu za sebe. Imam i drugare, tu je Filip Đukić u srećna vremena, Ša, Gastoz. Delujem kao da sam imao neke sukobe sa zakonom, možda s malo kriminala preko sporta, nameštanja i plaćanja da neko izgubi, ali sam na vreme stao s tim. Ulazim zauzet, ali imam dve devojke. One i ne znaju da ulazim u „Elitu“.