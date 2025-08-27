Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Jelena Ilić sinoć je gostovala u emisiji "Narod pita", pa je tom prilikom okrila sve o novom biznisu koji planira da pokrene, ali i o odnosu sa bivšim partnerom Ivanom Marinkovićem.

- Ja sam bivši rijaliti učesnik, sada nisam, a u neko buduće vreme neću ni biti. Planiram da se bavim nekim drugim poslom, imam u planu da dizajniram neku sportsku garderobu. Planiram da radim nešto što nema na našem tržištu, ima svega stvarno i ponuda za žene je stvarna, ali će ovo biti nešto novo, lepo i drugaćije - otkrila je Jelena.

1/9 Vidi galeriju Jelena Ilić i Ivan Marinković Foto: Petar Aleksić

Jelena je takođe komentarisala Ivanovu izjavu da joj je stan koji je nedavno pazarila priuštila sestra iz Amerike

- Ja sam dve godine učesnik Elite i naravno da sam deo novca uložila u stan. Pomogao mi je tata, a sestra ima svoju porodicu u Americi, zašto bi ona meni kupila stan? To govore ljudi koji nisu uspeli ništa da urade u životu, nisu uspeli ni bicikl da kupe, a ne stan. Ja nemam poroke i mogu sebi da priuštim ono najbitnije - da imam krov nad glavom - rekla je Jelena.

O raskidu Stefana Karića sa devojkom

- Svi znaju ko je Karić, mislim da smo jedino ja i Teodora pričale istinu o njemu. On je i njoj pisao poruke, ali on to ne gleda kao muvanje, on je šmeker. Sad je Sofiji pisao poruke pored svoje devojke koje se toliko uželeo, nadam se da ga je ostavila -rekla je Jelena.

Kurir.rs/Pink

