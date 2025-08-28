Slušaj vest

Mnogi pevači završili su na operacionom stolu jer su do te mere istrošili glasne žice pevajući satima bez pauze po klubovima i kafanama punim dima, pa često dolazi do pucanja glasa. U stalnoj jurnjavi za što više novca, menadžeri im i po godinu dana unapred zakažu tezge jednu za drugom, tako da ne stižu da odmore glasne žice, zbog čega imaju ozbiljne zdravstvene probleme, koje jedino mogu da reše ako odu pod nož.

Marija Mikić

Marija Mikić je imala tri teške operacije glasnih žica, a sada o svemu priča otvoreno. Pevačica se uspešno oporavlja od poslednje u nizu operacija koje je imala u Turskoj. Naređeno joj je strogo ćutanje, a da sve ide na bolje pokazuje i podatak da je već imala nastupe u Crnoj Gori.

Edita Aradinović

Edita Aradinović je priznala da je dugo odlagala operaciju dva polipa na glasnicama, ali i da se nakon intervencije nije pokajala, te da priča i peva mnogo lakše nego ranije.

- Pre operacije glasnica zvučala sam kao pokojni Džej. Bukvalno sam imala neku takvu katastrofalnu boju, sećam se da je bio Nikola Rokvić tu i nešto sam htela da otpevam uživo, imala sam ogromnu želju da pevam i to je tako loše zvučalo... Postala sam žena nakon operacije, čuje se promena. Jako mi je čudno, dopada mi se, jer se ne mučim kada pričam, uglavnom sam se jako mučila i stalno sam imala izražene vene kada pevam, stvarno mi je bilo katastrofalno! Međutim, kad sam se operisala, kao da sam druga osoba! Čak mi je glas potpuno drugačiji, snimila sam pesmu nakon operacije i zvučim kao u "Ministarkama" - rekla je Edita neposredno nakon operacije u emisiji "Amidži šou".

Katarina Grujić

Katarina je imala problem sa polipima, ali oporavak nakon operacije nije tekao onako kako bi trebalo iako se svega pridržavala.

- Dobila sam polipe, jedan je fibrozirao u mrtvo tkivo što znači da je morao da se hirurški odstrani. Nepravilno korišćenje glasa, putovanja. Svaki dan sam u drugoj državi, drugom gradu, nespavanje... Sve je to nekako uticalo i prosto pevam pola sata, sat i samo mi pukne glasa - rekla je ona svojevremeno, ali su nakon operacije krenuli još veći problemi:

- Čak devet meseci nisam imala glas. Nisam mogla normalno da pričam i pevam. Svim kolegama koje su isto operisale polipe glas se vratio, meni nije. Ne znam da li je doktor zakačio glasnu žicu, ali se tu nešto izdešavalo... Ali eto, posle devet meseci sam pronašla prave lekare i uspela da vratim ono što mi je u ovom trenutku najdraže i najvažnije u životu sad.

Peđa Medenica

Peđa Medenica je takođe imao polip na glasnicama koji ga je dugo mučio.

- Jeste operisan, ali nije u bolnici. Preneli su da su glasne žice u pitanju, nije tako. Operisao je samo polip, to je zaista rutinska intervencija, blaža čak i od operacije krajnika - rekao je tada njegov kum.

Nataša Bekvalac

Nataša Bekvalac je takođe operisala polipe na glasnicama, ali pre svega preventivno. Međutim, u javnosti nikada nije želela da priča o tome.