Slušaj vest

Rijaliri zvezda Miljana Kulić stigla je u zgradu Pinka kako bi potpisala ugovor za ulazak u devetu seonu "Elite".

Odmah za njom u zdradu je ušao i Ivan Marinković, njen bivši partner i otac njenog sina.

Ivan je došao u ležernom izdanju i najpre se pozdravio sa bivšim cimerom, Saletom Luksom.

NE ULAZI MI SE, IMAM VELIKE PROBLEME! Miljana Kulić nestrpljiva pred rijaliti, plakala što se rastaje od sina ŽELJKA! Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

Miljana o Eliti 9

Miljanu muškarci u rijalitiju ne interesuju, kako je navela.

- Više se ne trudim oko kilaže, da sam htela nekom muškarcu da se dopadnem, od januara bih radila na tome. Bitno mi je da sam živa i zdrava, u rijalitiju ću raditi na tome, da smršam, da dokažem sebi i dušmanima da mogu. zbog zdravlja, ne zbog muškaraca.

Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

Od korekcija, samo se bocka

Miljana je rekla da samo ide kod doktora kako bi se bockala i na taj način osvežila lice.

- Nisam ništa radila na sebi, idem danas kod doktora da se izbockam, radila sam trepavice. Samo da se osvežim malo.

Otišao sa marijom Kulić na kafu

Iako su svi očekivali neviđeni haos i dramu, Ivan ne samo da se nije posvađao sa Miljanom, već je i ivšu svekrvu Mariju Kulić odveo na kafu! 

Marija se, kako tvrde mediji, toliko drala na Ivana da je odjekivao kraj od nje.

Kurir.rs

Ne propustiteRijaliti"NARKOMAN, ALKOHOLIČAR I KOCKAR" Marija Kulić javno urnisala Ivana Marinkovića: Neka truli u svojim parama šuglja!
xxx News1 Nemanja Nikolic copy.jpg
Rijaliti"TRNULI SU MI PRSTI OD BOLOVA, GLAVOBOLJA" Miljana Kulić posetila stručno lice, sve vreme dozivala majku: Uplašila sam se
2024-09-16 08_00_53-Ne želim na kiretažu_ Miljana priznala da je priželjkivala dete sa Zolom, pa se .jpg
StarsNA OVU ĆERKU JE MARIJA KULIĆ PONOSNA! Ana Kulić pozirala u bikiniju na plaži, pokazala ponosno fit telo! Isplatilo se dizanje tegova (FOTO)
screenshot-10.jpg
StarsMARINKOVIĆ SE USELJAVA KOD KULIĆA! Oni nadogradili kuću zbog njega, Ivan sve priznao: "Ovaj gornji sprat je za mene, Marija je izvukla struju i vodu
elita_zurka_20072025_0374.JPG
StarsPOZLILO OCU MILJANE KULIĆ! Nakon navoda da je doživela srčani udar, Siniša poručio samo jedno
4654654654654.jpg
StarsOGLASILA SE MARIJA KULIĆ POSLE VESTI DA JE MILJANA DOŽIVELA SRČANI! Besna kao ris, otkrila šta se dešava u Crnoj Gori: Ona je idiot!
marija-miljana.jpg

 Miljana Kulić sa majkom u noćnom provodu:

Miljana Kulić sa majkom Marijom u noćnom provodu Izvor: Kurir