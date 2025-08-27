Slušaj vest

Rijaliri zvezda Miljana Kulić stigla je u zgradu Pinka kako bi potpisala ugovor za ulazak u devetu seonu "Elite".

Odmah za njom u zdradu je ušao i Ivan Marinković, njen bivši partner i otac njenog sina.

Ivan je došao u ležernom izdanju i najpre se pozdravio sa bivšim cimerom, Saletom Luksom.

1/6 Vidi galeriju NE ULAZI MI SE, IMAM VELIKE PROBLEME! Miljana Kulić nestrpljiva pred rijaliti, plakala što se rastaje od sina ŽELJKA! Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

Miljana o Eliti 9

Miljanu muškarci u rijalitiju ne interesuju, kako je navela.

- Više se ne trudim oko kilaže, da sam htela nekom muškarcu da se dopadnem, od januara bih radila na tome. Bitno mi je da sam živa i zdrava, u rijalitiju ću raditi na tome, da smršam, da dokažem sebi i dušmanima da mogu. zbog zdravlja, ne zbog muškaraca.

1/9 Vidi galeriju Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

Od korekcija, samo se bocka

Miljana je rekla da samo ide kod doktora kako bi se bockala i na taj način osvežila lice.

- Nisam ništa radila na sebi, idem danas kod doktora da se izbockam, radila sam trepavice. Samo da se osvežim malo.

Otišao sa marijom Kulić na kafu

Iako su svi očekivali neviđeni haos i dramu, Ivan ne samo da se nije posvađao sa Miljanom, već je i ivšu svekrvu Mariju Kulić odveo na kafu!

Marija se, kako tvrde mediji, toliko drala na Ivana da je odjekivao kraj od nje.

Kurir.rs

Miljana Kulić sa majkom u noćnom provodu: