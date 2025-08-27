Rijaliti
KATARINA LAZIĆ MUČILA MUKU SA OVIM PROBLEMOM Mnogo žena nije uspelo da pobedi ovo, a ona je sada otkrila trik!
Slušaj vest
Žena folk pevača Darka Lazića, Katarina Lazić, na svom Instagramu često deli savete o zdravoj ishrani.
Katarina je sada progovorila o problemu sa kojim se bori većina žena - celulitu. Kako je priznala i sama je imala celulit na nogama, a otkrila je i na koji način je uspela da ga ukloni.
- Celulit= masne naslage. Pokušala sam najprostije da vam objasnim, nemojte da bacate pare na tablete i preparate jer jedino što dugoročno može da vam pomogne protiv celulita su:
Katarina Lazić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen
Vidi galeriju
1. Regulisana ishrana
2. Fizička aktivnost
+ dovoljan unos vode.
Ja sam za 2 meseca skinula sav celulit ovako, probaj i javi mi da li si uspela - poručila je ona.
Kurir.rs/Blic
Darko i Kaća Lazić se snimali golišavi u krevetu:
Reaguj
Komentariši