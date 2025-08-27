Slušaj vest

Žena folk pevača Darka Lazića, Katarina Lazić, na svom Instagramu često deli savete o zdravoj ishrani.

Katarina je sada progovorila o problemu sa kojim se bori većina žena - celulitu. Kako je priznala i sama je imala celulit na nogama, a otkrila je i na koji način je uspela da ga ukloni.

- Celulit= masne naslage. Pokušala sam najprostije da vam objasnim, nemojte da bacate pare na tablete i preparate jer jedino što dugoročno može da vam pomogne protiv celulita su:

1/13 Vidi galeriju Katarina Lazić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

1. Regulisana ishrana

2. Fizička aktivnost

+ dovoljan unos vode.

Ja sam za 2 meseca skinula sav celulit ovako, probaj i javi mi da li si uspela - poručila je ona.

Kurir.rs/Blic

Darko i Kaća Lazić se snimali golišavi u krevetu: