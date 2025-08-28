Slušaj vest

Kristijan Golubović nakon pobede na "Farmi" uživa u svakom trenutku sa porodicom.

On je objavio snimak iz jednog restorana u kojem nazdravlja supruzi Kristini Spalević, koja je juče proslavila rođendan.

Bivši zadrugar je priznao da se nada da će ona uskoro postati Golubović i da će mu podariti treće dete.

Kristijan Golubović čestitao rođendan supruzi Kristini Foto: Printscreen Instagram

Ono što je mnogima zaparalo uši jeste što je u obraćanju rekao da je zdravica "za pomirenje".

- Za moju suprugu Kristinu Spalević, buduću Golubović. Za pomirenje, za ljubav, za treće dete. Da sednemo kao u taksi, u neki svemirski brod. Idemo gore, Atlas dolazi na zemlju, nema više zemlje. Dva crkavca vodimo i treće u stomaku. Mi nastavljamo vrstu degenerika. Ljubim te u d**e dlakavo, voli te tvoj muž - rekao je Kristijan u obraćanju na Instagramu.

Mnogima nije bilo jasno šta je po sredi pa su ga pitali zbog čega su se posvađali, međutim, on je ostao nedorečen.

Kurir.rs

Kristijan Golubović na konju ulazi u rijaliti: