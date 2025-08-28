Slušaj vest

Kristijan Golubović nakon pobede na "Farmi" uživa u svakom trenutku sa porodicom.

On je objavio snimak iz jednog restorana u kojem nazdravlja supruzi Kristini Spalević, koja je juče proslavila rođendan.

Bivši zadrugar je priznao da se nada da će ona uskoro postati Golubović i da će mu podariti treće dete.

Kristijan Golubović čestitao rođendan supruzi Kristini
Kristijan Golubović čestitao rođendan supruzi Kristini Foto: Printscreen Instagram

Ono što je mnogima zaparalo uši jeste što je u obraćanju rekao da je zdravica "za pomirenje".

- Za moju suprugu Kristinu Spalević, buduću Golubović. Za pomirenje, za ljubav, za treće dete. Da sednemo kao u taksi, u neki svemirski brod. Idemo gore, Atlas dolazi na zemlju, nema više zemlje. Dva crkavca vodimo i treće u stomaku. Mi nastavljamo vrstu degenerika. Ljubim te u d**e dlakavo, voli te tvoj muž - rekao je Kristijan u obraćanju na Instagramu.

Mnogima nije bilo jasno šta je po sredi pa su ga pitali zbog čega su se posvađali, međutim, on je ostao nedorečen.

Kurir.rs

