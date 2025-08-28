Slušaj vest

Njihovo medijsko prepucavanje traje već neko vreme, a Biljana je sada sumirala utiske posle telefonskog razgovora sa Kačavendom.

Metod rešavanja sukoba

- Posle noćašnjeg sukoba sa Milenom ostala sam sat vremena u neverici zbog činjenice da takva žena tih godina postoji. Bezobrazna, vulgarna i nadasve glupa. Glupa je jer je obična marioneta. Iznosi informacije koje čuje od drugih, a pritom nema petlju da otkrije identitet tih ljudi. Ja sam otkrila i to mi je jedino bitno. Sve što me interesovalo sam dobila lično od nje i Đedovića i to je moja pobeda. Ne volim da živim u neznanju. Sve što budem smatrala da je za tužbu, biće na sudu. Sve što budem smatrala da se rešava vansudski, tako ću i rešiti. I nad popom ima pop - poručila je Biljana i nastavila:

- Milena se oglašavala radi lažne kume a ja treba da ćutim za svoje dete. Žao mi je, ali taj film niko neće gledati. Samo u slučaju da me Luka zamoli prestaću da ulazim u klinč sa dotičnom. Nekome je sve ovo interesantno, meni nije nimalo - rekla je i otkrila pod kojim uslovima bi razgovarala sa Milenom.

Uvrede

- Kad bude izašla u javnost bez metafora i kad bude rekla imena i prezimena ljudi sa kojima se čuje možemo da pričamo na sve teme i to bez upadanja u reč. Ono noćas je bila bruka i sramota. Uspela je da isprovocira i uvredi svakog gledaoca, mene, pa čak i Stefana Karića, koji je prilično uzdržan po pitanju svega.

Biljana je i rekla da podržava ljubav njenog sina i Aneli Ahmić, ali i obrazložila zašto ne želi da je naziva snajkom.

Aneli ne naziva snajkom

- Moj Luka uživa sa svojom budućom suprugom. Svi se čude zašto sam se izjasnila da mi Aneli još nije snaja, pa nije. Niti ja nju zovem snajom , niti ona mene svekrvom. Volela bih da njihovu vezu krunišu brakom i da mi podare unuče. Verujem u njihovu ljubav i verujem da će svojom srećom unesrećiti mnoge ljude poput Milene. Vreme radi za sve, pa će tako i za njih - dodala je majka Luke Vujovića.

