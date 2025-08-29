Slušaj vest

Bora Santana još jedan je rijaliti učesnik koji će se u Eliti 9 ravnopravno boriti za prvo mesto.

Nakon što je došao da snimi profil u zgradi Pinka pred ulazak u Elitu 9, Bora Santana je govorio o planovima za rijaliti.

- Moj pas ima verovatno bolji ugovor od pola Elitara, ima pasoš i sve papire i testove. Sutra kad bude jedna od najboljih zvezda mora da ima sve. Lagano se spremamo, malo nam i prija što se pomerio ulazak. Ne pravim taktike, samo pakujem stvari za ulazak. Harmonika će biti u režiji i kada god bude neko slavlje uzeću je, rekao je Bora Santana i progovorio o ljubavnom statusu.

"Podneo sam papire za razvod"

- Već 9 meseci sam solo, uvek sam bio okružen ženama. Ima lepih devojaka tamo, ali nisam razmišljao o tome. Ne znam da li sam otvoren za ljubav, sve je to sveže kod mene. Ako Milica uđe, onda je pitanje za nju zašto je ušla. Ja ću već biti tamo. Podneo sam papire za razvod braka u januaru, ali ću morati da izađem tokom rijalitija zbog toga. Neko će reći da to radim namerno, ali je sve slučajnost. Kuća je podeljena tokom braka. Ja sam najviše novca zaradio od kolega, najvredniji sam i sve sam sam stekao.

Bora je otkrio zbog čega ga povezuju sa Indi Aradinović.

- Indi mi je baš dobra prijateljica, u odličnim smo odnosima. Ona je bila tu za mene i Milicu i htela da nas spoji. Povezuju me sa svakom drugom koju poznajem. Ne znam zašto to. Nemam strah da vidim Milicu sa novim partnerom, nemam pojma šta da kažem. Svima je čudno što se razvodimo. Nismo se prevarili međusobno.

