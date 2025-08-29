Filip Đukić voli što s njim u Elitu 9 ulaze Janjuš i Bora Santana

Slušaj vest

Poznati rijaliti učesnik i voditelj Filip Đukić među potvrđenim je učesnicima Elite 9, a on se sad pojavio na televiziji Pink kako bi snimio svoj profil. Tom prilikom otkrio nam je kakav šou priprema u rijalitiju.

- Ne volim da obećavam generalno u životu, otkud znamo mi šta može da se desi. Mogu samo da obećam da ću više da komentarišem samo za stolom, a sve ostalo se podrazumeva - rekao je Filip i dodao:

Ne miriše Aleksandru Nikolić

- Voleo bih da unutra vidim Đeksona, ali znam da nema ništa od toga. Bora i Janjuš su top izbor i drago mi je što ću biti sa njima. Maja je legenda, nije da se preterano družio, ali gotivim je jer je iskrena. Za Aleks nemam neko mišljenje, neću da kažem da nije zaslužila pobedu, čak je i prevarila unutra. Starijih odnosa sam se prezasitio. Miljanu i Zolu ne mogu više ni na mjut da gledam. Ona mi je top kad je sama, Zola isto. Družiću se sa Miljanom, ali nećemo biti BFF. Biću ok sa njom ako bude i ona - poručuje Đukić, a za Enu Čolić je imao oštru poruku:

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Sa Anitom sam i dalje u dobrim odnosima, sa Enom nemam nikakav kontakt. One su obe top za rijaliti. Ena mi je samo komentarisala neki stori gde sam ja rekao da nemam ništa protiv nje, ona mi je pisala, rekao sam joj da mislim da se pogubila u rijalitiju. Neću dopuštati da me neko koristi za neke stvari koje nisu istinite. Ako je bilo tako, bilo je, a sad što na TV-u sve hoće da ispadnu svetice i paraskeve, ja to ne volim. Ako si napravio s*anje, onda stani iza toga. Po meni je to poenta - rekao je Filip, koji je bio sa mnogim rijaliti učesnicama.

Filip Đukić dao svoj sud i o Eni Čolić s kojom je ranije bio u kraćoj vezi Foto: Printscreen

Oni su potvrđeni učesnici

Inače, do sada je potvrđeno da će učešće u novoj "Eliti" uzeti Aleksandra Aleks Nikolić, Maja Marinković, Filip Đukić, Bora Santana, Marko Janjušević Janjuš, Lepi Mića i Miljana Kulić, što je oduševilo gledaoce, a najveća iznenađenja čuvaju se za 13. septembar, kada će se i brojna nova lica, koja će publika obožavati, useliti na velelepno imanje u Šimanovcima.

Kurir/Pink.rs