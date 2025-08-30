Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš uživa u životu punim plućima i priprema se za devetu sezonu Elite, a sada je objavio javno prepisku sa pevačem Ivanom Gavrilovićem.

Bivši košarkaš podelio je dopisivanje sa poznatim denserom i nasmejao sve do suza.

Hit prepiska

Ivan Gavrlilović se javio Janjušu i pitao zašto u Eliti ne sme da se koristi mobilni telefon, a Marko je u svom stilu odgovarao i nasmejao sve do suza.

Janjuš u svom stilu odgovarao na poruke poznatog densera Foto: Instagram

– Brate aj mi objasni zašto ne može da se koristi telefon u rijalitiju? Je l' ima neki razlog? – pitao je Ivan.

Janjuš je kroz šalu odgovorio:

– Vidiš ti to da mi nikad nije palo na pamet da pitam Žeksa. Danas je sa robotom, sutra ću mu pustiti poruku ako ne bude na dronu.

Na dalje pitanje da li im je dosadno u Beloj kući, odgovorio je:

– Nije u slobodno vreme, čitamo knjige i učimo jezike.

Na kraju, Gavrilović mu je dao i savet:

– Brate nemoj samo da dozvoliš da te Maja ne z*jebe tamo, to ti je moj iskreni savet.

Foto: Kurir TV

Zdravstveni problemi

Marko Janjušević Janjuš nedavno je hitno operisan. Naime, njemu je krenuo kamen u bubregu, zbog čega je trpeo nesnosne bolove, pa je intervencija bila neophodna.

Janjušević se oglasio na svom Instagramu, a njegove reči su sve šokirale.

Naime, on je iskoristio priliku da se našali i rekao da zbog zdravstvenih problema neće moći da ima intimne odnose nu narednom periodu.

Foto: Printscreen

"Zbog zdravstvenih problema naredna dva dana neću moći da imam odnos... Hvala na razumevanju... Ljubim vas", napisao je Marko Janjušević Janjuš.

Pariz sa Krunom

Rijaliti učesnik je sa svojom mezimicom posetio Francusku, te su nezaboravno vreme proveli u Parizu, odakle su se i oglasili.

Na jednoj od objava, Janjuš je poslao i jasnu poruku hejterima.

- Ćao hejteri, evo me kod Trujumfalne kapije, pa ako ste u prolazu da se vidimo... - izjavio je Marko i dodao nekoliko psovki.

