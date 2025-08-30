"NIKAD RAZLOG NJIHOVOG RAZVODA" Ena Čolić progovorila o odnosu sa Santanom, tvrdi da je Bora varao Milicu Kemez!
Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić progovorila je o odnosu sa Borom Santanom, nakon što je njeno ime često dovođeno u vezu sa njegovim turbulentnim emotivnim životom.
Ena tvrdi da zna da je Bora varao Milicu Kemez, ali ističe da ona nije bila deo tih dešavanja. Kako je rekla, nije preslušala sve intervjue u kojima je Santana pominje, jer ne želi da se dodatno opterećuje.
- Nisam sve preslušala jer ne želim da se trujem svim tim. Moja greška je da se priča da se ja stavljam u kontekst da sam razlog njihovog razvoda. Ne bih da pričam ono što znam samo zato što je to Milica u pitanju, ona meni ništa loše nije uradila, ja nikada sa Borom nisam bila! Mogla sam ja Bori da uzvratim i onu noć kada je zvao, bila sam sa dva drugara, Filipom i Matejom, ali samo zato što meni Milica ništa loše nije uradila, nema potrebe da je petljam u moj sukob sa Borom - rekla je Ena u emisiji "Narod pita".
Podsetimo, Bora se nedavno dotakao i odnosa sa Enom koja je rekla da ne bi volela da uđe u "Elitu 9" i boravi tamo sa njim.
- Neću ništa da pričam o toj devojci, nismo na istom nivou, ja sam uvek za nju bio ozbiljan na svim poljima, nema potrebe da je spominjem i dajem joj na značaju. Ona je jedna od najlošijih ljudi koje sam upoznao.. Morbidna je, moje psovke su mala beba za sve ono što je ona izgovorila - rekao je on tada.
- Ona je bila sa momkom sa kojim su bile sve njene najbolje drugarice. Kakva je to drugarica? Ja nju ne bih dirao, neka dođe da zaradi pare, ima dete, porodicu. Rekla je ona šta ima o meni, tek se sad vidi koliko se folirala, nema potrebe da ja imam bilo kakav kontakt sa njom. Želim joj svu sreću, nema potrebe da joj se ja svetim. Ja kad izađem, oko mene 100 drugara, vole me iako sam psovao, a nju ne voli niko. Ona je loš čovek. Ja nisam čuo da neko žensko takve stvari može da izgovori. Neću da je pljujem, istripovala se da je zvezda, ali zna se ko su rijaliti zvezde.