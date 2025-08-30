Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić progovorila je o odnosu sa Borom Santanom, nakon što je njeno ime često dovođeno u vezu sa njegovim turbulentnim emotivnim životom.

Ena tvrdi da zna da je Bora varao Milicu Kemez, ali ističe da ona nije bila deo tih dešavanja. Kako je rekla, nije preslušala sve intervjue u kojima je Santana pominje, jer ne želi da se dodatno opterećuje.

- Nisam sve preslušala jer ne želim da se trujem svim tim. Moja greška je da se priča da se ja stavljam u kontekst da sam razlog njihovog razvoda. Ne bih da pričam ono što znam samo zato što je to Milica u pitanju, ona meni ništa loše nije uradila, ja nikada sa Borom nisam bila! Mogla sam ja Bori da uzvratim i onu noć kada je zvao, bila sam sa dva drugara, Filipom i Matejom, ali samo zato što meni Milica ništa loše nije uradila, nema potrebe da je petljam u moj sukob sa Borom - rekla je Ena u emisiji "Narod pita".

1/4 Vidi galeriju Ena Čolić Elita finale elite 8 Foto: Pink

Podsetimo, Bora se nedavno dotakao i odnosa sa Enom koja je rekla da ne bi volela da uđe u "Elitu 9" i boravi tamo sa njim.

- Neću ništa da pričam o toj devojci, nismo na istom nivou, ja sam uvek za nju bio ozbiljan na svim poljima, nema potrebe da je spominjem i dajem joj na značaju. Ona je jedna od najlošijih ljudi koje sam upoznao.. Morbidna je, moje psovke su mala beba za sve ono što je ona izgovorila - rekao je on tada.

1/9 Vidi galeriju Bora Santana Foto: ATAIMAGES, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić