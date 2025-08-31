Slušaj vest

Jelena Golubović nedavno se udala, a sada je priznala da ima želju da uđe u devetu sezonu Elite i to baš sa suprugom.

Želi trudna u Elitu

Golubovićeva je istakla da joj je želja da u rijaliti uđe kao trudnica, ali i da bi volela da tu bude i njena majka.

- Ja bih volela najiskrenije da uđem sa mužem i sa mamom. To bih volela. Još i ako Bog da da budem trudna, to bih onda stvarno volela. To onda ne bih ni doživljavala kao posao. Ja znam da oni vrlo vode računa o trudnicama o bebama itd. Znam da bih tražila uslove adekvatne svom stanju, ako bi Bog dao da ostanem trudna sad ovih narednih par meseci. Tako da, naravno da mi je to prioritet - rekla je za Hype.

Tajno venčanje

Jelena se tajno u jednoj beogradskoj opštini venčala, a građanskom venčanju su pored mladenaca prisustvovali samo svedoci i najbliži članovi njihovih porodica.

Kako su mediji pisalii, njen suprug, strani je državljanin i ne želi nipošto da se javno eksponira.

- Jelena je danas izgovorila da svojoj, kako ona voli da kaže, najvećoj ljubavi. Njen suprug je iz Republike Srpske, ne voli da se eksponira, vrlo je miran i povučen čovek u tom smislu. Poslovan je i ozbiljan čovek, živi život van medija. Danas su se tajno venčali, Jelena je bila prelepa na venčanju, nosila je venčanicu.. Presrećni su i jako se vole, što je najbitnije - otkrio je izvor za medije.

Prezime

- Jelena je odlučila da na svoje prezime doda i prezime svog muža, pa se sad preziva Golubović Simikić. Uživaju u braku, lepo im je - kaže izvor, koji je dalje otkrio na kojoj relaciji bivša rijaliti učesnica sada živi i da li će uskoro ući u rijaliti.

- Sa mužem živi na relaciji Bijeljina - Ugljevik - Beograd. Ona će još kratko biti napolju, pa bi trebalo da se uskoro vrati u rijaliti. Zbog preloma pršljena još uvek ne može da uđe na Farmu, a kada to prođe ide ponovo u rijaliti - otkrio je izvor.

