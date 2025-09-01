Slušaj vest

Kristina Spalević nedavno je otkrila da više ne živi sa svojim partnerom i ocem svoje dece Kristijanom Golubovićem, a njena izjava je izazvala mnoštvo komentara i nagađanja.

Sve o razlazu sa Kristinom

Kristijan se sada oglasio i rešio da stane na put svim šuškanjima i spekulacijama.

- Dobro jutro, prvi je septembar. Sad su me zvali i budili neki drugari koji ne mogu da veruju šta se sve piše o meni. Ispalo je da sam doveo neku beskućnicu u kuću i da je zato Kristina otišla. Ja da vam kažem, Kristina je bila opterećena 9 meseci svim i svačim, gledala je sve i svašta. Ja sam glumio, radio, svašta nešto, a to je uticalo na njen mozak i telo... U tom momentu ja sam izašao napolje, a nju je stigao ceo stres, kuća, gungula... Putovanje i Sicilija je samo doprinela tome jer smo poludeli jer su se deca porazboljevala i mi zajedno sa njima. Pale su teške reči... Kada smo se vratili ustanovili smo da nam je ovaj stan negativan i počeli smo da tražimo drugi stan i to je bila dodatna nervoza i svađa. Velike uvrede, loše reči, ljutili smo se jedan na drugog. Mene sve to kraže drži, nju duže... - govorio je Kristijan i dodao:

Foto: Printscreen

- U jednom momentu razišli smo se sa mišljenjima da li da idemo u jedan kraj ili drugi. Tada je otišla sa decom u manji stan, proslavili smo i njen rođendan... Aleksandra je napustila stan u Borči i na naš poziv došla da bude kod nas dok ne uđe u Elitu, a demonizovani kreteni koji su satanizovali moj život i pre i sada... Izmislili su da sam ja u vezi sa njom i da je Kristina zato otišla. Ja jurim i borim se egzistenciju za dva dečaka koja Kristina i ja imamo... Mala Babejićka meni ne dolazi u glavu uopšte, sem da joj budem ruka pomoći. Ne vidim je kao žensku osobu uopšte.

Foto: Kurir

"Nek se izduva"

Kristijan Golubović se oglasio nakon zvaničnog saopštenja njegove sada već bivše partnerke da oni više nisu zajedno.

Kako on kaže misli da joj samo treba malo vremena da se "izduva".

- Nek se malo izduva, pa mislim da će to sve biti okej - kaže Golubović za Informer.

Ipak, spreman je za sve što sledi, pa i da Kristina ostane pri sadašnjem stavu.

- Ja sam sve najteže prošao u životu i uvek mi je bilo bolje i lepše u budućnosti. Ako i ne bude želela da tu budućnost podeli sa mnom molim lepo, život teče dalje! - zaključio je Golubović.

1/11 Vidi galeriju Kristijan Golubović na finalu "Farme" Foto: Boba Nikolić

Kristinino zvanično saopštenje o raskidu sa Kristijanom

Spalevićeva se samo jednom oglasila i naglasila da više neće pričati o svom privatnom životu.

- Da stavim tačku na različite spekulacije. Kristijan i ja više ne živimo zajedno. To je sve što ću izneti iz naše privatnosti. Ovo objavljujem jer moj javni nastup i vođenje mreža moraju biti usklađeni sa realnom situacijom, a kao neko ko se bavi influensingom, nema potrebe da krijem ovako velike stvari. Razlog zašto ne brišem fotografije nije skrivanje stvarnosti, već činjenica da neću brisati godine iz kojih smo dobili dvoje dece. Prošlost postoji, ali sadašnjost je moja i tako će ostati - napisala je ona na Instagramu.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević promenila imidž Foto: Pritnscreen, Prinstcreen

Podsetimo, Kristijan i Kristina upoznali su se u Zadruzi kada je on bio u braku sa Ivanom sa kojom ima ćerku Veru. Golubović nije odoleo njenom šarmu te su odmah stupili u vezu, a nakon izlaska iz rijalitija započeli su zajednički život i dobili dvoje dece.

Ovako je Kristijan ušao na Farmu: