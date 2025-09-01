Slušaj vest

U emisiji "Narod pita" gostovali su Milovan Minić, Aleksandra Nikolić i Sanja Grujić, a tokom večeri došlo je do raskrinkavanja pojedinih rijaliti učesnika.

Nakon što je Aleksandra otkrila da još uvek nije videla ćerku i da će pravdu potražiti na sudu, usledio je poziv gledalaca koji je izneo tvrdnje koje se nisu dopale Milovanu.

- Dobro veče, ovde Miodrag iz Leksovca. Mene zanima da li se Milovan seća svoje gej afere sa dečkom od 19 godina - pitao je Miodrag.

Minić nije demantovao, ali je istakao da se ne seća toga.

- Ne sećam se toga. Verovatno sam bio pijan, pa se ne sećam te afere - rekao je rijaliti učesnik.Uprkos sumnjama okoline,

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić ostali su zajedno, započeli zajednički život, planiraju budućnost i već su kupili nekretninu na Paliću.

Ne propustiteRijalitiOPŠTI HAOS UŽIVO: Zaratili Aleksandra i Ivan Marinković, Milovan na ivici incidenta, a onda je skočila i Milosava (FOTO/VIDEO)
Aleksandra Nikolić
RijalitiSKANDAL KAKAV SE NE PAMTI! Ovaj učesnik je jedini izašao bez honorara, za sve je kriva jedna žena: "Ispao sam budaletina"
Silueta Elita.jpg
Stars"TO JE JEDNO OD MOJIH NAJGORIH ISKUSTAVA!" Nakon vesti o gej romansi glumca i dizajnera, javila nam se i njegova PARTNERKA: Dugo sam odbijala da to prihvatim...
1711 shutterstock_1971787718.jpg
StarsCEO REGION BRUJI O GEJ ROMANSI HRVATA I SRBINA! Posle pisanja Kurira glumac i dizajner u panici, brže-bolje počeli da uklanjaju sve tragove ljubavi!
1712 shutterstock_2037728870.jpg
StarsHRVATSKI GLUMAC SMUVAO SRPSKOG DIZAJNERA! Otkrivamo sve detalje gej romanse leta, jedan potez na Instagramu odao sve! "PLANIRAJU ŠTO PRE DA STANU NA LUDI KAMEN"
1710 shutterstock_1039344073.jpg