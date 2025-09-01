"IMAO JE GEJ AFERU SA MLADIĆEM OD 19 GODINA" Gledalac se uključio i izneo šok tvrdnje o rijaliti učesniku, njegov odgovor sve zbunio
U emisiji "Narod pita" gostovali su Milovan Minić, Aleksandra Nikolić i Sanja Grujić, a tokom večeri došlo je do raskrinkavanja pojedinih rijaliti učesnika.
Nakon što je Aleksandra otkrila da još uvek nije videla ćerku i da će pravdu potražiti na sudu, usledio je poziv gledalaca koji je izneo tvrdnje koje se nisu dopale Milovanu.
- Dobro veče, ovde Miodrag iz Leksovca. Mene zanima da li se Milovan seća svoje gej afere sa dečkom od 19 godina - pitao je Miodrag.
Minić nije demantovao, ali je istakao da se ne seća toga.
- Ne sećam se toga. Verovatno sam bio pijan, pa se ne sećam te afere - rekao je rijaliti učesnik.Uprkos sumnjama okoline,
Milovan Minić i Aleksandra Nikolić ostali su zajedno, započeli zajednički život, planiraju budućnost i već su kupili nekretninu na Paliću.