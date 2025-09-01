Slušaj vest

U emisiji "Narod pita" gostovali su Milovan Minić, Aleksandra Nikolić i Sanja Grujić, a tokom večeri došlo je do raskrinkavanja pojedinih rijaliti učesnika.

Nakon što je Aleksandra otkrila da još uvek nije videla ćerku i da će pravdu potražiti na sudu, usledio je poziv gledalaca koji je izneo tvrdnje koje se nisu dopale Milovanu.

- Dobro veče, ovde Miodrag iz Leksovca. Mene zanima da li se Milovan seća svoje gej afere sa dečkom od 19 godina - pitao je Miodrag.

Minić nije demantovao, ali je istakao da se ne seća toga.

- Ne sećam se toga. Verovatno sam bio pijan, pa se ne sećam te afere - rekao je rijaliti učesnik.Uprkos sumnjama okoline,