Bivša učesnica rijalitija "Elita 8", Ena Čolić, otkako je napustila Belu kuću intrigira javnost.

Javnost se posebno interesuje za detalje iz njenog života i njene biografije. Naime, mnogi su se pitali koliko Ena ima godina, jer svima deluje mnogo mlado, a zapravo Čolićeva ima 31 godinu.

Inače, Jovan Pejić ima 25 godina, pa je tako Ena od njega starija 6 godina.

Ena i Peja

Pomirila se sa Pejom, pa je odmah iznervirao

Podsetimo, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, rijaliti takmičari, imali su turbulentan odnos u "Eliti 8", a o njihovom raskidu naširoko se pričalo. On je nedavno za "Blic" potvrdio da se pomirio sa Enom, a nešto kasnije se i ona oglasila.

- Pomirili smo se, pokušavamo da gradimo lep i kvalitetan odnos. Šta će biti, ne znam. Ne bih volela da bude nešto površno. Ja patim od pažnje, moram da priznam. Meni je to primarna stvar, ne vapim za materijalnim i nikad nisam. Samo želim ugođaj i konstantnu privrženost - rekla je Ena.

- Večeras nam je test, nije kao da ga ja stavljam na test, već je test za naš odnos. Večeras gostujemo u "Narod pita" sa Ivanom, provokatorom i najvećim uzročnikom naših svađa. Već me je iznervirao, jer je okačio najavu zajedno sa njim na slici, a ima toliko samo naših slika. Mnogo sam tolerantna, ali ne znam koliko mogu da izdržim - kazala je ona.

Kurir.rs/Pink

