Još samo nekoliko dana ostalo je do početka nove, devete sezone ''Elite'', a Janjuš je sada, tik pred povratak u rijaliti odgovorio na sva zanimljiva pitanja o njegovom učešću u narednoj sezoni.

U kakvom ćeš odnosu biti sa Majom Marinković i mogu li gledaoci da očekuju vaše pomirenje, ali u ljubavnom smislu?

- U ljubavnom? Mi smo sad u dobrim odnosima i ta ljubav koja je bila, kažu ljudi da je to bilo nešto prelepo za oko. To se nikad ne zna sa crnom mambom - istakao je on.

Takođe ulazi i Aleksandra Nikolić koja je nedavno raskinula veridbu, šta možemo očekivati od vašeg odnosa?

- Ja ću poštovati svakog ko mene poštuje. Nisam znao da je slobodna, ali eto. Ja neću kretati u napad jer meni ne treba ljubavna priča da bih ja kretao u napad kao što rade drugi. Ja sve radim spontano i to je jedina istina - otkriva Janjuš.

Nas je zanimalo i ukoliko Dragana Stojančević bude učesnik ''Elite 9'' kakav će Janjuš imati odnos s njom, obzirom da je ona nedavno otkrila da su njih dvoje bili u emtivnom odnosu.

- Izvini koja Dragana? Ja imam osamsto Dragana, a te što misle da su mi bivše me ne interesuju. Je l' ja treba da pričam koga sam ja j***o, meni je to budalaština. Bili smo na nekom ringišpilu, ali njima srećno u ljubavima.

Janjuš se osvrnuo i na svoj odnos sa Milenom Kačavendom i otkrio da li je moguće da njih dvoje ponovo postanu drugari kao što su bili u ''Eliti 7''.

- Ona je neko s kim sam se ja baš dobro družio, smatram da je ona mene povredila više. Došao sam u emisiju kada je izašlo ono što je ona pisala nekim ljudima, ali video sam da se iskreno pokajala i mislim da me voli u dubini duše.

Za sam kraj, bivši košarkaš i rijaliti učesnik otkrio je na koju bivšu će ga najviše podsećati prostor u Beloj kući:

- Video sam jednu dobru devojku što je potpisala, ali neću joj spremiti rehab jer mu neću ni prilaziti zato što me podseća na loš period. Ne planiram da ulazim u vezu, ali ako se desi da se nešto otrese - što da ne. Možda će me na Makicu najviše podsećati prostor - završava on.