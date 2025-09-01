Slušaj vest

Učesnica "Elite 8" Aleksandra Nikolić javno je podelila detalje borbe za starateljstvo sa bivšim partnerom, koji joj otkako je napustila rijaliti sve manje dozvoljava da viđa svoju ćerku.

Njena naslednica danas je krenula u prvi razdred, a Aleksandra je podelila fotografije i uputila joj emotivnu poruku.

Aleksandra Nikolić ispratila ćerku u prvi razred Foto: Printscreen Instagram

- Draga ćerko, ponosna mama ti želi uspeh u novoj školskoj godini! Neka ti znanje donosi radost, neka tvoja radoznalost vodi ka novim otkrićima, a tvoj trud uvek bude nagrađen. Verujem u tebe i tvoje sposobnosti, i znam da ćeš sve zadatke savladati sa lakoćom i osmehom - napisala je.

Karambol u emisiji

Aleksandra i Ivan su prvi ušli u konflikt, kada je ona oplela po njemu iz sve snage.

- Decu ne viđa, a priča o našoj deci. Da se ja pitam on ne bi imao pristup deci. On priča o nečijoj deci, a ceo moj grad zna da sam 24 sata dnevno provodila sa svojim detetom. Lena se odrekla svog ca javno, njemu je suština rijaliti dok se ja borim za starateljstvo - govorila je Aleksandra.

Aleksandra Nikolić
Foto: Printscreen

- M*š bre. Ima da te isavijam ovde. Pljuvala si oca svog deteta sa mnom i ovog ovde što sedi, a sad pričaš drugačije - odbrusio je Ivan.

- Sramota. Ti vičeš da mene ne poznaješ, a jesi me poznavala kad sam ti život spasavao? - pitao je Milovan.

- Ima li neki klip gde ja idem i plačem. Marijana je srećna sa Urošem, a ti si sa ovom kalašturom - ubacio se Ivan.

- Kalaštura te rodila čim si takvo smeće - skočio je Milovan.

- Meni si oca psovao - ubacila se Milosava.

- Ovaj me vređa, a ti ćutiš. Bitno je da je on mene i moje dete podržavao kad je bilo najbitnije - skočila je Aleks.

Kurir.rs

Ne propustiteRijaliti"KRENUO JE NA MENE NOŽEM, PRIJAVILA SAM GA POLICIJI" Aleksandra Nikolić ispričala kroz kakav pakao je prošla tokom braka s bivšim mužem: Predstavlja se kao fin
Aleksandra Nikolić.jpeg
RijalitiOPŠTI HAOS UŽIVO: Zaratili Aleksandra i Ivan Marinković, Milovan na ivici incidenta, a onda je skočila i Milosava (FOTO/VIDEO)
Aleksandra Nikolić
StarsOKRŠAJI, SVAĐE, SUZE I MORE EMOCIJA! Evo šta se sve dešavalo u finalnoj noći Elite: Ona je spremna da se odrekne ćerke, a Terza putuje na Bali
elita.jpg
Rijaliti"NEĆU PRIHVATITI ALEKSANDRINO POMIRENJE SA MILOVANOM" Milosava svim silama brani ćerku, a za njenog dečka ne želi da čuje
Milosava Perunović.jpg
RijalitiALEKSANDRA NIKOLIĆ ŽALI ANĐELU ĐURIČIĆ: Ona se zaljubila, a Gastoza boli uvo! Učesnica "Elite" osudila ponašanje Nenada Marinkovića prema bivšoj devojci
StarsVRELA AKCIJA MILOVANA I ALEKSANDRE! Ne biraju vreme ni mesto, ukućani pored njih frapirano posmatraju, a oni ne mare ni za šta: Prepustili se strastima!
Screenshot 2025-07-10 231015.png

Aleksandra Nikolić mokra do gole kože Izvor: Instagram