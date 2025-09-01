Slušaj vest

Učesnica "Elite 8" Aleksandra Nikolić javno je podelila detalje borbe za starateljstvo sa bivšim partnerom, koji joj otkako je napustila rijaliti sve manje dozvoljava da viđa svoju ćerku.

Njena naslednica danas je krenula u prvi razdred, a Aleksandra je podelila fotografije i uputila joj emotivnu poruku.

- Draga ćerko, ponosna mama ti želi uspeh u novoj školskoj godini! Neka ti znanje donosi radost, neka tvoja radoznalost vodi ka novim otkrićima, a tvoj trud uvek bude nagrađen. Verujem u tebe i tvoje sposobnosti, i znam da ćeš sve zadatke savladati sa lakoćom i osmehom - napisala je.

Karambol u emisiji

Aleksandra i Ivan su prvi ušli u konflikt, kada je ona oplela po njemu iz sve snage.

- Decu ne viđa, a priča o našoj deci. Da se ja pitam on ne bi imao pristup deci. On priča o nečijoj deci, a ceo moj grad zna da sam 24 sata dnevno provodila sa svojim detetom. Lena se odrekla svog ca javno, njemu je suština rijaliti dok se ja borim za starateljstvo - govorila je Aleksandra.

- M*š bre. Ima da te isavijam ovde. Pljuvala si oca svog deteta sa mnom i ovog ovde što sedi, a sad pričaš drugačije - odbrusio je Ivan.

- Sramota. Ti vičeš da mene ne poznaješ, a jesi me poznavala kad sam ti život spasavao? - pitao je Milovan.

- Ima li neki klip gde ja idem i plačem. Marijana je srećna sa Urošem, a ti si sa ovom kalašturom - ubacio se Ivan.

- Kalaštura te rodila čim si takvo smeće - skočio je Milovan.

- Meni si oca psovao - ubacila se Milosava.

- Ovaj me vređa, a ti ćutiš. Bitno je da je on mene i moje dete podržavao kad je bilo najbitnije - skočila je Aleks.

