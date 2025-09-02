Rijaliti
MATORA I NJENA DEVOJKA NA MORU SA NJIM! Objavila sliku iz Grčke: Nikada ne biste mogli ni da pretpostavite u čijem su društvu! (FOTO)
Slušaj vest
Bivša rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora sa devojkom Draganom Stojančević letuje u Grčkoj, a sada je pokazala ko im pravi društvo.
Naime, Matora i Dragana su na more otišle sa Osmanom Karićem i njegovom suprugom Kristinom, a na Instagramu se sada oglasila i tom prilikom je pokazala kako se provode.
Jovana Tomić Matora sa devojkom i Osmanom Karićem na moru Foto: Printscreen Instagram
Vidi galeriju
Matora je objavila fotografije iz jednog lokalnog restorana gde su lumpovali do jutra, tokom dana su uživali na plaži, a Jovana je opalila selfi u liftu kada su izlazile iz hotela.
Dragana je na sebi imala rozi kupaći kostim, rozi šorts, a grudi su bile u prvom planu.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši