Jovana Tomić Matora sa devojkom i Osmanom Karićem na moru

Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora sa devojkom Draganom Stojančević letuje u Grčkoj, a sada je pokazala ko im pravi društvo.

Naime, Matora i Dragana su na more otišle sa Osmanom Karićem i njegovom suprugom Kristinom, a na Instagramu se sada oglasila i tom prilikom je pokazala kako se provode.

1/4 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora sa devojkom i Osmanom Karićem na moru Foto: Printscreen Instagram

Matora je objavila fotografije iz jednog lokalnog restorana gde su lumpovali do jutra, tokom dana su uživali na plaži, a Jovana je opalila selfi u liftu kada su izlazile iz hotela.

Dragana je na sebi imala rozi kupaći kostim, rozi šorts, a grudi su bile u prvom planu.

Kurir.rs