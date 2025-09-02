Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Dino Dizdarević objavio je na svom Instagram profilu da je njegova supruga u drugom stanju, a sada je otrkrio i pol bebe.

Otkrivanje pola bilo je upriličeno pored bazena sa balonima i plišanim igračkama, a kada je plava boja potvrdila da se radi o dečaku, roditelji su počeli da skaču od sreće.

Njima su odmah na društvenim mrežama počeli da čestitaju na prinovi, a par inače već ima jedno dete.

Imao operaciju, pa otkrio kako je sve prošlo

Inače, Dino je otvoreno govorio o operaciji koju je skoro imao, te je objasnio šta se zapravo desilo.

- Operacija je uspešno odrađena. Posle osam sati i komplikacija sve je na kraju dobro. Čeka me dug oporavak. Hvala puno svima na porukama - napisao je na Instagramu bivši učesnik rijalitija.

Dina inače javnost i dalje pamti po učešću u rijalitu "Zadruga", gde se dobro kotirao, budući da ranije nije imao iskustva kada su rijaliti programi u pitanju.