Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Dino Dizdarević objavio je na svom Instagram profilu da je njegova supruga u drugom stanju, a sada je otrkrio i pol bebe.

Otkrivanje pola bilo je upriličeno pored bazena sa balonima i plišanim igračkama, a kada je plava boja potvrdila da se radi o dečaku, roditelji su počeli da skaču od sreće.

Njima su odmah na društvenim mrežama počeli da čestitaju na prinovi, a par inače već ima jedno dete.

Imao operaciju, pa otkrio kako je sve prošlo

Inače, Dino je otvoreno govorio o operaciji koju je skoro imao, te je objasnio šta se zapravo desilo.

- Operacija je uspešno odrađena. Posle osam sati i komplikacija sve je na kraju dobro. Čeka me dug oporavak. Hvala puno svima na porukama - napisao je na Instagramu bivši učesnik rijalitija.

Dina inače javnost i dalje pamti po učešću u rijalitu "Zadruga", gde se dobro kotirao, budući da ranije nije imao iskustva kada su rijaliti programi u pitanju.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsBIVŠI RIJALITI UČESNIK ČEKA DRUGO DETE: Naša porodica raste!
Dino Dizdarević
StarsBIVŠI ZADRUGAR HITNO ZAVRŠIO NA OPERACIONOM STOLU! Zahvat trajao osam sati, bilo je komplikacija, sada se oglasio na mrežama
Dino Dizdarević
StarsBIVŠI ZADRUGAR POSTAO OTAC! Sinu dao ime koje nosi jaku simboliku!
screenshot-13.jpg
RijalitiBIVŠEM ZADRUGARU PREMINULA MAJKA! Oca izgubio dok je bio deo rijaltiija, a sada se oprostio i od nje: Nikada vas neću napustiti!
screenshot-4.jpg
RijalitiBIVŠI ZADRUGAR ČEKA BEBU! Objavio radosne vesti i VRIŠTAO OD SREĆE: Otkrio pol deteta, a Dejan Dragojević mu odmah ČESTITAO
screenshot-20240303-202629.jpg