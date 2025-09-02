Slušaj vest

Na veliko slavlje i žurku koju je napravio Bora Santana pristigao je i Marko Janjušević Janjuš, koji je takođe među potvrđenim učesnicima "Elite 9". On je tom prilikom progovorio o zdravstvenim problemima, operacijama, ali i učešću u najgledanijem rijalitiju.

- Dobro sam, operisao sam neko kurje oko dole, zbog toga nisam mogao ni da treniram, a treba i kamen u bubregu da operišem, sve me živo boli, ne znam šta da kažem... Dosta je bilo zezanja - rekao je Janjuš i dodao:

1/9 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

- Ja više nemam nijedan porok. Jedino cigarete, ali i to ću ostaviti. Više novac koji sam zaradio u rijalitiju neću trošiti na budalaštine. Pametno ću investirati. Videćemo šta. Dosta je dugo trajalo, ali posle nekih svojih životnih gubitaka sam shvatio da više nema vremena i šansi, shvati čovek koliko je život težak. Nikad nije kasno, dobio sam još jednu priliku da dobro zaradim - kaže Janjuš i dodaje:

- Pojedini učesnici iz prve sezone treba da budu i u ovoj. Novi zadrugari su isto pun pogodak. Svi koji su ušli su potrebni tamo. Ima ljudi koji su za mene vazduh, to me ne interesuje. Svake godine bude nekih iznenađenja, ja sam spremna, ja sam lagan. Prešaltao sam se, prošao sam najteže trenutke u rijalitiju i u životu... - poručio je Janjuš.

Kurir.rs/Pink

Janjuš istetovirao sliku pokojnog brata: