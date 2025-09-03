Slušaj vest

Nakon izlaska iz "Elite 8", iako je bio "NN otac", Danijel Dujković Munjez upoznao je svog sina Konstantina. Tada je potvrdio vasti da je nastavio vezu sa bivšom partnerkom i majkom njegovog deteta Stefani Grujić

Ipak, ubrzo je usledio razlaz i krah odnosa bivših učesnika Elite, ali su odlučili da ostanu u dobrim odnosima zbog malog Konstantina.

Screenshot 2025-09-03 203436.png
Foto: Printscreen Instagram

U poslednje vreme se dosta spekuliše o njihovom odnosu, a glasine su dostigle vrhunac kada se Munjez vratio sa putovanja.

Naime, njih dvoje su se opet videli kako bi Konstantin proveo vreme i sa ocem jer ga munjez nije poveo na put. Prilikom susreta, oboje su se pohvalili naslednikom i objavili njegove fotke na društvene mreže.

- Oko mamino - napisala je Stefani, a Munjez se oglasio sa istim rečima.

Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez
Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez Foto: Printscreen Instagram

 - Oko tatino - napisao je on.

Ovo je dodatno podgrejalo sumnje o njihovom pomirenju, ali ipak čini se da su samo podelili fotografije malog Konstantina u isto vreme sa istim rečima.

