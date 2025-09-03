Aleksandra Prijović i Filip Živojinović postali su roditelji ćerkice kojoj su ponosni dali ime Aria
ESTRADA ČESTITA ROĐENJE ĆERKE ALEKSANDRI PRIJOVIĆ Pljušte poruke, Filipova majka takođe javno reagovala! (FOTO)
Pevačica Aleksandra Prijović podelila je na svom Instagram profilu prvu fotografiju sa bebom, na kojoj se vidi kako majka drži ruku svoje naslednice.
- Život nam je svega dao - stavila je muzička zvezda kratko uz emotivan prizor iz porodilišta.
Ova objava prikupila je veliki broj reakcija i komentara od strane fanova, a Aleksandrine kolege odmah su krenule u da joj javno čestitaju rođenje naslednice.
Nataša Bekvalac stavila je srca u komentarima, isto to učinile su i glumica Jelisaveta Orašanin, pevačica Katarina Grujić, Emina Jahović, Jana Todorović, Sandra Afrika napisala je "zdrava i živa bila".
Dok je baka, inače majka Filipa Živojinovića, Zorica Nakić za unuku napisala "Anđeo".
