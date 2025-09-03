Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović podelila je na svom Instagram profilu prvu fotografiju sa bebom, na kojoj se vidi kako majka drži ruku svoje naslednice.

- Život nam je svega dao - stavila je muzička zvezda kratko uz emotivan prizor iz porodilišta.

Ova objava prikupila je veliki broj reakcija i komentara od strane fanova, a Aleksandrine kolege odmah su krenule u da joj javno čestitaju rođenje naslednice.

Nataša Bekvalac stavila je srca u komentarima, isto to učinile su i glumica Jelisaveta Orašanin, pevačica Katarina Grujić, Emina Jahović, Jana Todorović, Sandra Afrika napisala je "zdrava i živa bila".

Aleksandra Prijović
Aleksandra Prijović objavila sliku sa ćerkom, a kolege čestitaju u komentarima Foto: Printscreen Instagram

Dok je baka, inače majka Filipa Živojinovića, Zorica Nakić za unuku napisala "Anđeo".

Kurir.rs

Ne propustiteStarsZAVIRITE NA PROSLAVU POVODOM ROĐENJA PRIJINE ĆERKE! Ponosna baka slavi dolazak unuke, a dekoracija raskošna: "Život nam je svega dao!" (FOTO)
xxx News1 Petar Aleksic copy.jpg
StarsALEKSANDRA PRIJOVIĆ OBJAVILA PRVU FOTOGRAFIJU BEBE Pevačica podelila emotivan trenutak iz porodilišta (FOTO)
prija.jpg
StarsMILICA TODOROVIĆ SE OBRATILA PRIJI NAKON ŠTO SE PORODILA! Trudna pevačica javno poručila: Priko moja... (FOTO)
prijaa.jpg
StarsKUM ACO PEJOVIĆ UVELIKO SLAVI ROĐENJE MALE ARIJE Oglasio se za Kurir, evo šta je rekao Aleksandri Prijović nakon porođaja: Njegove reči je oborile s nogu
prija.jpg
StarsBORKA MIHAJLOVIĆ OTKRILA DETALJE O PRIJINOM POROĐAJU! Ponosna baka suze radosnice nije krila, a evo šta je rekla o maloj Ariji (FOTO)
798798798.jpg
StarsOVAKO SE ZOVE ĆERKA ALEKSANDRE PRIJOVIĆ I FILIPA ŽIVOJINOVIĆA Pevačica i njen suprug odabrali ime koje nosi jaku simboliku!
prijovic.jpg

 Aleksandra Prijović:

Aleksandra Prijović Izvor: MONDO