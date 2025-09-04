Slušaj vest

Aleksandru Nikolić javnost je prvi put imala prilike da upozna u osmoj sezoni Elite, a gledaoce je zaintrigirala svojom nesvakidašnjom životnom pričom.

Atraktivnog izgleda i sa oštrim jezikom izdržala je do samog finala rijalitija, a njena priča bila je jedna od tema koja je obeležila sezonu koja je iza nas.

Jeziva životna priča

Njena majka Milosava Pravilović, koja je takođe bila učesnica "Elite", svojevremeno je priznala da je držala javnu kuću, a sada je Aleksandra ispričala kako se osećala zbog toga.

- Ja sam otišla od kuće kada je ona počela time da se bavi. Ona je meni rekla otvoreno, imala sam 16 godina. Rekla mi je da smo u jako lošoj finansijskoj situaciji, rekla mi je da će se tu raditi kao neke masaže, nije mi rekla otvoreno... Ja sam odmah shvatila o čemu se radi. Otišla sam od kuće da živim sama, jedan prijatelj mi je rekao da nije zdravo da živim u takvoj sredini - ispričala je Aleks i dodala:

1/11 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić Foto: Petar Aleksić

- Nisam je nikad osudila zbog toga, to je bio njen način da stvori i zaradi za nas tri sestre. Nije za pohvalu, ali se ne stidim svoje istine. To je bio njen način snalaženja, kao što sam ja imala svoj. Ovo nije moralno, ali opravdano jeste, jer kad je stani-pani, borba je... Niko ti neće doći i dati sve na dlanu. Svi mi na nešto nismo ponosni u životu, ali ja ne krijem neke stvari. To sam ja, to je moj život.

Neostvarena želja

Oduvek je želela da se profesionalno bavi plesom.

- Žao mi je što nisam bila poznata plesačica, bavila sam se tim profesionalno. Moj trener je bio svetski prvak u hiphopu. Trebalo je mnogo ulaganja, moja mama nije imala mogućnosti da ulaže u mene. Na kraju sam završila, kao što oni kažu, kao striptizeta, ali nije to baš tako. Hoću i da otvorim cvećaru - govorila je Nikolićeva.

Foto: Printscreen

Majka Milisava

Pre nego što je ušla u Elitu javno je govorila o poslu kojim se bavila i otkrila detalje.

- Ja sam primila jednu devojku da stanuje kod mene, došla sam u Suboticu da normalno živim. Ona je meni rekla da radi masažu i pitala me je da radi. Bile su tu dve sobe kod mene, a on je rekao osam, to su gluposti. Mene baš briga za masažu, neka radi šta hoće. Ona mi je rekla da dam oglas, ona je dovela i drugaricu. Nisam gledala šta rade, a ona su dale ideju. Moja drugarica koja je umrla je rekla da će to da radi. Držala sam kafić, one tamo nikad nisu ušle. Ja sam pustila njih da one rade, a ja sam bila posrednik. Mogla sam da ne odem nijedan dan u zatvor, ali sam rekla da ću da idem. Mogla sam da uzmem nanogicu, ali sam rekla da ću da odgovaram za to - rekla je Milosava.

1/3 Vidi galeriju Milosava Nikolić ulazi u Elitu Foto: Printscreen

Na pitanje novinara da li je devojkama uzimala procenat od zarade Milosava je odgovorila:

- Da. Ja sam kuvala, prala čaršafe, bili su ručkovi, kupovala sam im brushaltere. Devojke su dolazile na smenu budu tri, pa odu, a dođu četiri. To je bilo do nekih pola devet, nikad noću. Ja nisam dala noću, jer sam ih štitila. Nikad to nije noću bilo. Ja neću nikog da prozivam, ali to je danas normalno. Nas niko nije hapsio, meni su napisali posredovanje u prostituciji. Bila sam osam meseci u zatvoru, završila sam to i bilo mi je super i ekstra.

Borba za ćerku

Učesnica "Elite 8" Aleksandra Nikolić javno je podelila detalje borbe za starateljstvo sa bivšim partnerom, koji joj otkako je napustila rijaliti sve manje dozvoljava da viđa svoju ćerku.

1/4 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić ispratila ćerku u prvi razred Foto: Printscreen Instagram

Njena naslednica nedavno je krenula u prvi razdred, a Aleksandra je tada podelila fotografije i uputila joj emotivnu poruku.

- Draga ćerko, ponosna mama ti želi uspeh u novoj školskoj godini! Neka ti znanje donosi radost, neka tvoja radoznalost vodi ka novim otkrićima, a tvoj trud uvek bude nagrađen. Verujem u tebe i tvoje sposobnosti, i znam da ćeš sve zadatke savladati sa lakoćom i osmehom - napisala je.

Dragana i Matora nakon izlaska iz Elite: