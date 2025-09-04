IZBAČEN IZ "ELITE" PRED SAMO FINALE, A SAD ULAZI ZA BEZOBRAZNO VEĆI HONORAR! Dobro poznat rijaliti učesnik ponovo na imanju, otkrio detalje ugovora!
Luka Majčica, učesnik sedme sezone rijalitija "Elita", napustio je imanje svega nekoliko dana pred finale, a sada je, po svemu sudeći, rešio da ponovo okuša sreću u ovom šou programu.
On je danas posle podne, kako mediji prenose, bio ispred zgrade Pinka.
Naime, Luka je bio u pregovorima za ulazak u novu sezonu, a publika ga i danas pamti po tome što mu je javljeno da je dobio dete dok je bio na velelepnom imanju u Šimanovcima.
Luka je kratko poručio da je tražio veći novac nego ranijih godina.
- Uslov jesu svakako veće pare - rekao je on po dolasku iz automobila.
Sa Karićem bio u klinču
Njega je svojevremeno Stefan Karić optužio za krađu, o čemu se danima pisalo.
- Ima tu nekih stvari koje sam video na njemu, pa sam se iznenadio, ali nema veze... Izaći će, pa ćemo videti ko je u pravu. Garderobu, patike mi je krao, nebitno... Ima stvari koje sam mu dao, ima stvari koje sam rekao da mi ne dira - kazao je tad Stefan za "Pink" tom prilikom.
Kurir.rs/Blic
Bivši učesnici Farme stigli na finale: