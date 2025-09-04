Slušaj vest

Luka Majčica, učesnik sedme sezone rijalitija "Elita", napustio je imanje svega nekoliko dana pred finale, a sada je, po svemu sudeći, rešio da ponovo okuša sreću u ovom šou programu.

On je danas posle podne, kako mediji prenose, bio ispred zgrade Pinka.

Naime, Luka je bio u pregovorima za ulazak u novu sezonu, a publika ga i danas pamti po tome što mu je javljeno da je dobio dete dok je bio na velelepnom imanju u Šimanovcima.

Luka je kratko poručio da je tražio veći novac nego ranijih godina.

- Uslov jesu svakako veće pare - rekao je on po dolasku iz automobila.

Sa Karićem bio u klinču

Njega je svojevremeno Stefan Karić optužio za krađu, o čemu se danima pisalo.

- Ima tu nekih stvari koje sam video na njemu, pa sam se iznenadio, ali nema veze... Izaći će, pa ćemo videti ko je u pravu. Garderobu, patike mi je krao, nebitno... Ima stvari koje sam mu dao, ima stvari koje sam rekao da mi ne dira - kazao je tad Stefan za "Pink" tom prilikom.

