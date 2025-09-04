Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević navodno je u pregovorima za ulazak u "Elitu 9", a sada je Asmin Durdžić otkrio, da ukoliko pristane, neće ući sama u rijaliti.

Naime, Stanija je navodno dobila odličnu ponudu od produkcije, te razmatra da postane deo "Elite".

- Tačno je da Stanija pregovara oko ulaska u „Elitu". Ponuda je ogromna, niko do sada nije dobio toliki honorar, ali ona nije donela konačnu odluku. S jedne strane, želi da se posveti svom novom biznisu, ali s druge, cifra koja joj je ponuđena stvarno je neverovatna. Novac je jedini razlog zbog kog bi pristala - otkriva izvor blizak starleti.

- Narod voli da gleda Staniju, posebno zbog ljubavnih afera u koje često upada. Njeno učešće uvek diže gledanost. Mnogi bi voleli da je vide i sa Asminom, jer njihov buran odnos već dugo privlači veliku pažnju javnosti - dodaje izvor.

Asmin se ovim povodom oglasio i otkrio da ukoliko Stanija bude ulazila, neće ući sama - sa njom će biti i njen verni pas, Pablo, on je takođe već bio stanar Bele kuće.

