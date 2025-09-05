Kristina Spalević o problemima sa Kristijanom, zbog ovoga je sve presekla

Kristina Spalević nedavno je sa decom napustila porodični dom i stavila tačku na odnos sa Kristijanom Golubovićem.

Iako je dosta nagađanja bilo od kad je javno otkrila da se razišla sa partnerom, potrudila se da objasni prave razloge kraha ljubavi.

Prljav jezik, u stanju je da slomi

- Ništa ne otkrivam čega ljudi nisu svesni, što nisu gledali... Znaju kakav je naš odnos bio u Zadruzi. Čak sam sa tobom (Sanjom Stanković) jednom prilikom sedela na doku i baš si mi onako govorila neke savete. Prosto, svi znaju tu negde, ima dosta sličnosti npr. s Milicinim odnosom sa Borom i tako dalje - govorila je Kristina na RED televiziji, pa nastavila:

Kristina Spalević objavila fotku kreveta u kom je spavala Aleksandra Babejić Foto: Printscreen/Instagram

- To je jedan prljav jezik, kad uđe u crveno, ne rezonuje ko mu je žena, a ko mu je neprijatelj. U stanju je da vas toliko slomi, toliko da vas ponizi, da nema dalje.

"Nikada nisam pomišljala da ćemo se odvojiti"

Kristina je za Kurir priznala da su se više puta svađali, ali da je ovoga puta sve drugačije.

- Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci nikad. Nikad ne bih pravila cirkus od svog života, pa da se vraćam na staro. Mogu da kažem da ne razmišljam o pomirenju. Meni je zasmetalo što se nije konsultovao sa mnom. Smatram da u svojim kolima treba da vozi svoju decu, a ne Aleksandru Babejić i kuče s kravatom.

"Želela sam da se venčamo u crkvi"

- Nisam stvarala porodicu, da se to raspadne. Moji roditelji se mnogo vole, nisam slušala svađe. Bilo mi je neshvatljivo kako ja pristajem da budem u odnosu gde su svađe stalno prisutne. Ja sam htela da se mi venčamo u crkvi, ja sam jurila papire kako bi se on crkveno razveo, iz Nemačke, gde su se oni venčali. Ja nisam htela da mi živimo u grehu zbog dece, htela sam da dobijemo blagoslov, da krstimo decu. Od njega da se razvede u crkvi od Ivane nije bilo inicijative. Povukla sam ovaj potez zbog dece. Nisam htela da trpim više, hoću da oni odrastaju u sredini bez svađa - govorila je Kristina za Blic

Ovako je izgledao Kristijanov ulazak na Farmu: