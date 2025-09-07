Slušaj vest

Jedna od najistaknutijih učesnica ''Elite 8'', Ena Čolić, oglasila se srceparajućim povodom na svom Instagramu, te je otkrila da je danas tužan dan za njenu porodicu, jer je preminula njena baka Milanka.

Ena je neretko isticala važnost njene bake za njeno odrastanje i život, te je često isticala da joj je upravo ona bila najveća podrška i oslonac u najtežim momentima.

- Pružila mi je svu sreću ovog sveta. Ona je najsnažnija figura u mom životu. Želim da znate zašto me nigde neće biti izvesno vreme. Molim vas da mi ne izjavljujete saučešće, izbegla big sve vrste komunikacije - napisala je Ena.

Podsetimo, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, rijaliti takmičari, imali su turbulentan odnos u "Eliti 8", a o njihovom raskidu naširoko se pričalo. On je nedavno za medije potvrdio da se pomirio sa Enom, a nešto kasnije se i ona oglasila.

- Pomirili smo se, pokušavamo da gradimo lep i kvalitetan odnos. Šta će biti, ne znam. Ne bih volela da bude nešto površno. Ja patim od pažnje, moram da priznam. Meni je to primarna stvar, ne vapim za materijalnim i nikad nisam. Samo želim ugođaj i konstantnu privrženost - rekla je Ena.

Progovorila o odnosu sa Borom Santanom

Inače, Ena je rekla da zna da je Bora varao Milicu Kemez, o čemu je skoro govorila javno.

- Nisam sve preslušala jer ne želim da se trujem svim tim. Moja greška je da se priča da se ja stavljam u kontekst da sam razlog njihovog razvoda. Ne bih da pričam ono što znam samo zato što je to Milica u pitanju, ona meni ništa loše nije uradila, ja nikada sa Borom nisam bila! Mogla sam ja Bori da uzvratim i onu noć kada je zvao, bila sam sa dva drugara, Filipom i Matejom, ali samo zato što meni Milica ništa loše nije uradila, nema potrebe da je petljam u moj sukob sa Borom - rekla je Ena u emisiji "Narod pita".

