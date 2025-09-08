Slušaj vest

Aneli Ahmić i Luka Vujović, posle zavšetka Elite, verili su se i nastavljaju da grade svoj zajednički život. Luka je istakao dobar odnos sa Anelinom majkom Groficom, opisujući je kao organizovanu i aktivnu osobu.

- Govorio sam i tokom rijalitija da Grifica ima pravo da me komentariše, jer sam partner njene ćerke. Možda su neki moji postupci u pojedinim momentima delovali kao da se sa Aneli takmičim. Nisam primetio nikakav animozitet kad sam se sreo sa njom. Ona je veoma fit, žena je veoma organizovana. Stalno je u pokretu - istakao je Luka.

Aneli i Luka Foto: Shutterstock, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAIMAGES

O proširenju porodice

Na pitanje da li rade na proširenju porodice, Ahmićeva je odgovorila:

- Za sada ne, što ne znači da će tako i ostati. Videćemo šta vreme donosi i kako će biti - istakla je Aneli i dodala koliko joj je nedostajala ćerka:

- Veoma mi je falila. Ne znam da opišem kako se osećam. Plačem i sad svaki dan jer nismo zajedno. Jedva čekam da je vidim i zagrlim. Kad me je videla, obradovala mi se i zamolila da ne idem nigde više - rekla je Aneli.

- Nora i ja imamo dobar odnos. Deluje mi kao da sam joj ulio neku dozu poverenja. Nora je jedno prelepo vaspitano dete - kaže Vujović.

