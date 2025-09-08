Slušaj vest

Uroš Stanić uspeo je još jednom da šokira javnost svojim neznanjem. U emisiji "Narod pita", pokušao je da nabroji padeže, međutim, to mu nije pošlo za rukom. Pored toga, što je Uroš rekao da srpski jezik ima pet padeža, on je izmislio jedan, a u pitanju je "mokativ".

- Ja znam da nabrojim padeže, evo da čujete: Nominativ, genitiv, dativ, instrumental, lokativ i mokativ - rekao je Uroš.

- Mokativ?! Šta je mokativ? - bio je u potpunom čudu voditelj.

- Pa padež - branio se Uroš.

-A koja su pitanja za mokativ? - pitao ga je voditelj.

- Ku čemu ili u čemu. Tako nešto. Pa ima pet padeža, jesam li ih nabrojao - nastavio je da šokira Stanić.

Na društvenim mrežama su ga već napali da bi bilo bolje da je novac koji je zaradio uložio u obrazovanje nego na estetke korekcije.

Pare potrošio na estetske korekcije

Naime, kako je ponovni ulazak na imanje bliži, Uroš je rešio da se pripremi za novu sezonu rijalitija "Elita 9".

Povećao je usne, naglasio jagodice, vilicu i liniju brade i uradio konturisanje lica botoksom, što mu je dalo vizuelno uži izgled lica.

1/10 Vidi galeriju Uroš Stanić snimio proces estetskog zahvata na licu Foto: Printscreen Instagram