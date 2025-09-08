Uhvaćena na delu

- Išla sam u Tetovo po informacije. O Sofiji nisam čula baš ništa, ali o Aleksandri Nikolić jesam. Ona je bila ljubavnica još jednom čoveku i njihova žena ih je uhvatila, pa je počupala i razjurila ih - rekla je Matea Stanković.

"Uhvatila je za kosu i izvukla iz stana"

- Supruga tog čoveka je uhvatila Aleksandru i njega na gomili, i to u njihovom stanu. Što je najgore, u tom trenutku su i deca njihova bila kod kuće. Kako je glup čovek, mislio je da ga niko neće provaliti. Njihov stan ima glup raspored i iz hodnika se odmah ulazi u spavaću sobu. Kada se supruga tog čoveka vratila u stan, vrata su se čula i Aleksandra je za to vreme uspela da se obuče, ali kada je žena uletela u sobu... imala je i šta da vidi. Uhvatila je Nikolićevu i za kosu je izvukla iz stana. Mlatile su se po zgradi, doduše, Aleksandra se samo branila, nije stigla da reaguje, držala je ruke na glavi. Pramenovi kose leteli su po Tetovu. Komšiluk je sve to gledao, a onda je Nikolićeva jedva uspela da pobegne od žene - rekla je Matea, pa dodala: