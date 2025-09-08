Slušaj vest

Matea Stanković u emisiji "Narod pita", progovorila je o bivšoj cimerki Aleksandri Nikolić, te ispričala kako je ona navodno bila ljubavnica oženjenom čoveku.

Matea je otkrila da je u Tetovo nakon rijalitija išla po informacije.

Uhvaćena na delu

- Išla sam u Tetovo po informacije. O Sofiji nisam čula baš ništa, ali o Aleksandri Nikolić jesam. Ona je bila ljubavnica još jednom čoveku i njihova žena ih je uhvatila, pa je počupala i razjurila ih - rekla je Matea Stanković.

Aleksandra Nikolić Foto: Petar Aleksić, rijaliti

"Uhvatila je za kosu i izvukla iz stana"

- Supruga tog čoveka je uhvatila Aleksandru i njega na gomili, i to u njihovom stanu. Što je najgore, u tom trenutku su i deca njihova bila kod kuće. Kako je glup čovek, mislio je da ga niko neće provaliti. Njihov stan ima glup raspored i iz hodnika se odmah ulazi u spavaću sobu. Kada se supruga tog čoveka vratila u stan, vrata su se čula i Aleksandra je za to vreme uspela da se obuče, ali kada je žena uletela u sobu... imala je i šta da vidi. Uhvatila je Nikolićevu i za kosu je izvukla iz stana. Mlatile su se po zgradi, doduše, Aleksandra se samo branila, nije stigla da reaguje, držala je ruke na glavi. Pramenovi kose leteli su po Tetovu. Komšiluk je sve to gledao, a onda je Nikolićeva jedva uspela da pobegne od žene - rekla je Matea, pa dodala:

screenshot-20240123-183957.jpg
Foto: Printscreen Instagram

- Tada se ta gospođa i razvela. Ona sada želi javno da govori o tome i da pruži podršku svim prevarenim ženama. Ima čak i par fotografija koje su komšije uslikale.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteRijalitiŽIVOTNA PRIČA KOJA JE OBELEŽILA ELITU 8: Aleksandra Nikolić otkrila stravične detalje: Majka joj otvorila javnu kuću, pa završila u zatvoru
Aleksandra Nikolić.jpeg
RijalitiALEKSANDRA NIKOLIĆ ISPRATILA ĆERKU U PRVI RAZRED Tokom borbe za starateljstvo na ovaj bitan dan je uz nju, a njene reči kidaju srce! (FOTO)
Aleksandra Nikolić Elita 8 Finale Elite 8
Rijaliti"KRENUO JE NA MENE NOŽEM, PRIJAVILA SAM GA POLICIJI" Aleksandra Nikolić ispričala kroz kakav pakao je prošla tokom braka s bivšim mužem: Predstavlja se kao fin
Aleksandra Nikolić.jpeg
RijalitiOPŠTI HAOS UŽIVO: Zaratili Aleksandra i Ivan Marinković, Milovan na ivici incidenta, a onda je skočila i Milosava (FOTO/VIDEO)
Aleksandra Nikolić

 Ovako su takmičari izgledali na početku Elite:

Druga grupa Elitara ulazi u studio, Bebica se predomislio, ulazi sa devojkom Izvor: Kurir