"BILA JE LJUBAVNICA, UHVAĆENA NA DELU" Bivša učesnica Elite iznela šok tvrdnje o Aleksandri: Uhvatila je za kosu i izvukla iz stana...
Matea Stanković u emisiji "Narod pita", progovorila je o bivšoj cimerki Aleksandri Nikolić, te ispričala kako je ona navodno bila ljubavnica oženjenom čoveku.
Matea je otkrila da je u Tetovo nakon rijalitija išla po informacije.
Uhvaćena na delu
- Išla sam u Tetovo po informacije. O Sofiji nisam čula baš ništa, ali o Aleksandri Nikolić jesam. Ona je bila ljubavnica još jednom čoveku i njihova žena ih je uhvatila, pa je počupala i razjurila ih - rekla je Matea Stanković.
"Uhvatila je za kosu i izvukla iz stana"
- Supruga tog čoveka je uhvatila Aleksandru i njega na gomili, i to u njihovom stanu. Što je najgore, u tom trenutku su i deca njihova bila kod kuće. Kako je glup čovek, mislio je da ga niko neće provaliti. Njihov stan ima glup raspored i iz hodnika se odmah ulazi u spavaću sobu. Kada se supruga tog čoveka vratila u stan, vrata su se čula i Aleksandra je za to vreme uspela da se obuče, ali kada je žena uletela u sobu... imala je i šta da vidi. Uhvatila je Nikolićevu i za kosu je izvukla iz stana. Mlatile su se po zgradi, doduše, Aleksandra se samo branila, nije stigla da reaguje, držala je ruke na glavi. Pramenovi kose leteli su po Tetovu. Komšiluk je sve to gledao, a onda je Nikolićeva jedva uspela da pobegne od žene - rekla je Matea, pa dodala:
- Tada se ta gospođa i razvela. Ona sada želi javno da govori o tome i da pruži podršku svim prevarenim ženama. Ima čak i par fotografija koje su komšije uslikale.
Kurir/Telegraf
