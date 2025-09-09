Slušaj vest

Tokom emisije "Narod pita" gledateljka se uključila u program uživo i iznela šok tvrdnje o njegovoj bivšoj ženi Jeleni.

- Dobro jutro, Violeta ovde. Ona je Ivanov novac sakrila da bi sebi kupila stan. Sve si mu pokupila - tvrdila je gledateljka.

- To je odavno u kockarnici - rekla je Jelena.

- Lažaro jedna! - prekinula je gledateljka.

- Jedina osoba koja je poznata po krađama po supermarketima je Ivan Marinković. Da je imao para ne bih ga ja ostavila. On mora da zaradi za sudske troškove. Moji mama i tata su mu opremili pola stan, ni klimu nije imao. Ja bih mu poručila da mi sad uzvrati - dodala je Jelena.

- Ko te doveo u Beograd? - pitala je gledateljka.

- Došla sam sama. Odete na autobusku stanicu i dođete u Beograd - brecnula se Ilićeva.

- Imaš intimne odnose ispred čoveka, sram te bilo - nastavljala je gospođa.

Krenulo je u životu nakon kraha braka

Jelena Ilić priznala je da joj je krenulo u životu posle razvoda od Ivana Marinkovića.

Kako je navela, Ivan ne može da podnese to što je ona sama sebi kupila stan.

- Ne može da podnese da sam kupila stan. Bilo bi mi drago da na primer on kupi sebi stan, ali njegovog novca nema. Sve on spiska, porok sve uzme. Sa njim nisam uspevala da štedim jer su sve pare odlazile na poroke. Konačno sama upravljam svojim novcem. Hvala Bogu u 37. godini sam se obezbedila. Neki nisu ni stan svojih roditelja uspeli da zadrže, čak ni da ih renoviraju. Kad bi moji roditelji tražili da im se vrati ono što su nama pomogli kada je u pitanju njegov stan, ceo stan bi trebalo da isprazni. Što se tiče mojih roditelja, muka im je od njega, niko ga ne spominje.

