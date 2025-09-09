Slušaj vest

Buduća učesnica rijalitija Elita 9 Aleksandra Jakšić progovorila je skandalu Kristijana Golubovića i Kristine Spalević, pa tvrdi da Aleksandra Babejić nije smela da se useli kod njega.

Ona je ispričala da je čula priče o tome kako Aleksandra voli da krade, kao i da je htela da se oko nje zavrti priča.

- Malo sam samo osvežila lice sad pred ulazak, nisam preterivala, a kao što vidite, sve ove devojke su iste. Kosa, jagodice i usne, sve. Na "Farmi" dok smo bili, tamo smo se poprilično namučili. Rešila sam zato da ovde malo uživam. Tamo je bilo baš napeto, tako da videćemo šta će biti - rekla je Aleksandra pred Elitu 9.

Što se Kristine i Kristijana tiče, mislim da je greška njegova što je u bilo kakvu priču sa Babejićkom ušao. Drago mi je što ja nisam razlog što su se rastali. Nisam to želela, ali Aleksandra je očigledno napravila tu lepu pričicu. Ne znam čime se ta devojka bavi, narod svašta priča, ko će znati. Moguće je to sve, svašta je ta devojka radila u životu.

"Ne verujem da je Aleksandra silovana"

Jakšićeva tvrdi da mnogo toga o čemu priča Aleksandra Babejić treba uzeti sa rezervom.

- Kristina je imala veliku podršku i pažnju, a Aleksandra je trebalo da ode kod nekog drugog, a ne kod Kristijana, pa da bude sve ovako kako jeste, ali videćemo. Što se toga tiče da je Aleksandra silovana, tu mora da postoji neka taktika da bi se zavrtela priča oko nje. Ne verujem u to, ili ne verujem da se baš desilo tako kako ona kaže da jeste.

Čuli smo razne priče o Aleksandri, gde god da se negde pojavila nešto je ukrala, ali opet kažem, to su sve priče koje smo čuli.