Buduća učesnica rijalitija "Elita 9" Sara Stojanović otkrila je za pred lekarski pregled da je bivša devojka Marka Janjuševića Janjuša.

Ona je zbog toga privukla dosta pažnje, a kako je objasnila, sa njim je u dobrim odnosima, pa je usput pomenula i njegovu ćerkicu Krunu.

"Janjuš je bio ženskaroš"

- Janjuš i ja smo u korektnim odnosima i uvek normalno pričamo kada se sretnemo u gradu. Pre tri godine smo bili u vezi. On je uvek bio dobar prema meni i nikada nisam čula da je rekao bilo šta loše za mene. O bivšima sve najbolje. Mi smo se rastali jer je Janjuš ženskaroš. Nisam mu zamerila, znala sam sa kime imam posla. Voli da šara, ali želim mu sve najbolje. Volim i njegovu ćerkicu i sve najbolje mislim o celoj toj priči. Krunica je mnogo slatka. Nemam ni sa kime nikakve probleme i ulazim rasterećena u celu ovu priču - rekla je i dodala:

Razmažena sam

- Malo sam i razmažena, ulazim kao slobodna devojka. Možda me ljubav unutra pronađe, ali videćemo. Spremna sam na sve. Ne idem svakako da unutra tražim ljubav. Čak mi je rekao da se čuvam unutra i da budem dobra. Za sada, kada govorimo o muškarcima, niko konkretno nije moj tip frajera. Bilo bi lepo da u ovoj sezoni gledamo što više smeha i nekih pozitivnih stvari, ali znam da je to malo nemoguće.

Janjuš hitno operisan

Marko Janjušević suočio se sa zdravstvenim problemima, te je morao da reši sve pre nego što uđe u Elitu 9.

Janjuš se sada oglasio iz bolnice i otkrio kako se oseća nakon operacije.

