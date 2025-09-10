Slušaj vest

Kristijan Golubović i Kristina Spalević nedavno su se razišli, a on ne krije da mu je krah ljubavi teško pao i da se nada pomirenju.

Golubović je više puta javno izneo uvrede na račun voditeljke i bivše rijaliti učesnice Mine Vrbaški, za koju veruje da je imala presudan uticaj na Kristininu odluku da ode. Mina i Kristina poznaju se iz rijalitija, a blisko prijateljstvo nastupilo je dok je on bio na Farmi. Njih dve su počele zajedno da rade i provode mnogo vremena zajedno, kako na poslu tako i van njega.

"Skidala se u brus i gaće..."

Kristijan je sada indirektno ponovo potkačio Minu Vrbaški.

Foto: Marko Jović

- Ima dosta zmija otrovnica. Ima spoljnih i direktnih uticaja. Ako vi dovedete nekoga kome se ne javljate na telefon, uz opaske: "Jao vidi, ova je dosadna, zove me po dvadeset puta i to na video-poziv". Mislite sve najgore o njoj, a negde na poslu, ili u gradu, i kada vam uđe u kuću onda slušate njene savete. Radi se o devojci koja nema porodicu, nema decu, koja je pokazala sve najgore u životu, čak i na nekim putevima oprostima greha i svega je pokazala da su pijanstvo, droga i neke druge abdnormalne stvari njen prioritet u životu. Kada takva devojka dođe u moju kuću, skine se u korset neki, brus ili gaće... Meni dođe da povraćam. Kristinin nivo nisu više te osobe, Kristinino gnezdo je porodica - rekao je Golubović za "Blic" jasno aludirajući na Minu Vrbaški.

Kristijan Golubović u crnom odelu Foto: Pritnscreen/Instagram

"Postoji mogućnost da je Kristina trudna"

Golubović je nedavno na RED televiziji priznao da mu je rastanak jako teško pao.

- Malo smo se razdvojili, a to mi jako teško pada. Postoji mogućnost da je možda trudna. Rekao sam joj malo pre ako bi mi dala još jednu šansu, da se pomoriimo, ja bih pao na pod i vikao bih: "Jupi". Toliko mi je stalo, toliko mi nedostaje...

1/15 Vidi galeriju Kristina i Kristijan sa dečicom Foto: Printscreen

"Nikada nisam pomišljala da ćemo se odvojiti"

Kristina je za Kurir priznala da su se više puta svađali, ali da je ovoga puta sve drugačije.

- Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci nikad. Nikad ne bih pravila cirkus od svog života, pa da se vraćam na staro. Mogu da kažem da ne razmišljam o pomirenju. Meni je zasmetalo što se nije konsultovao sa mnom. Smatram da u svojim kolima treba da vozi svoju decu, a ne Aleksandru Babejić i kuče s kravatom.

"Želela sam da se venčamo u crkvi"

- Nisam stvarala porodicu, da se to raspadne. Moji roditelji se mnogo vole, nisam slušala svađe. Bilo mi je neshvatljivo kako ja pristajem da budem u odnosu gde su svađe stalno prisutne. Ja sam htela da se mi venčamo u crkvi, ja sam jurila papire kako bi se on crkveno razveo, iz Nemačke, gde su se oni venčali. Ja nisam htela da mi živimo u grehu zbog dece, htela sam da dobijemo blagoslov, da krstimo decu. Od njega da se razvede u crkvi od Ivane nije bilo inicijative. Povukla sam ovaj potez zbog dece. Nisam htela da trpim više, hoću da oni odrastaju u sredini bez svađa - govorila je Kristina za Blic.

