"ISKOMPLEKSIRANI LJUDI LEČE SVOJE FRUSTRACIJE NA MENI" Maja o ulasku u Elitu i estetskim korekcijama: Neki su se unakazili...
Maja Marinković pojavila se na sistematskom pregledu koji je deo obavezne procedure pred ulazak u Elitu, te je u razgovoru za medije prokomentarisala aktuelne teme.
Rijaliti je moj teren
Kako reaguješ na pomirenje Cara i Aleks?
- Već sam rekla da nebitne osobe ne želim da komentarišem.
Da li ove godine imaš nekakvu taktiku?
- To je moj teren. Nemam taktiku nikakvu. Iskreno, ja sam neko ko reaguje kad me neko dira, da se razumemo.
Janjuš je završio u bolnici, operisan je, da li si se čula sa njim?
- Nisam se čula, nisam znala da je operisan. Veoma mi je žao.
Koja je razlika između tebe nekada i tebe sada, kada je reč o učešću?
- Popularnost me nije udarila u glavu. U suštini sam ja jedna normalna devojka, ali sam naučiča da se nosim i sa lepim i sa ružnim komentarima.
Estetske korekcije
Kada je reč o estetskim korekcijama, da li si rešila da staneš s tim?
- Kod mene se nikad ne zna. Ljudi su malo primitivni i iskompleksirani, pa svoje frustracije leče na meni, jer sam ja neko, kome svaka korekcija ima smisla, dok su se neki unakazili.
Tata uložio 10.000 evra
Radomir Taki Marinković nedavno je otkrio da Maja ulazi sa 40 džakova.
- Spremila je ludilo kostim za ulazak, ne smem da otkrivam. Očekujem pun kamion džakova, oko 40. Samo danas sam potrošio na nju 10.000 evra. Došao je red da ona pobedi u rijalitiju.
Kurir/Pink.rs
Maja u noćnom izlasku: