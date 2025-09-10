Slušaj vest

Milosava Pravilović, majka rijaliti učesnice Aleksandre Nikolić, ulazi u "Elitu 9".

Ona je progovorila o svom učešću u rijalitiju, mami koju je ostavila u domu, pa ponovo vratila kući, ali i ćerki.

- Malo sam tužna, sigurno se i vidi, juče sam imala težak dan, zamalo da ne stignem na Pink. Imam bolesnu majku, nepokretna je, htela sam da je odvedem u dom i odveli smo je u domu. Meni je srce puklo što sam nju ostavila u domu, pa sam je vratila kući i našla nekog ko će biti sa njom da je čuva kući. Ona je dobro, ali meni je jako teško. Biću mirna jer je sada u sigurnim rukama. Htela sam u domu da bude jer su tamo i doktori, ali ipak nisam mogla, započela je Milosava, pa otkrila da li će ćerka brinuti o baki:

- I Aleksandra će obilaziti moju mamu, ali ipak sam našla stručno lice. Ostaće mi majstori kući, jer sam želela da ispoštujem ovu kuću koja me je pozvala i ja to cenim. Veliki broj ljudi želi da uđe ovde.

