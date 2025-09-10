Slušaj vest

Gledaoci broje sitno do početka devete sezone "Elite" i ulaska novih i starih rijaliti učesnika na velelepno imanje u Šimanovcima.

Na sistematskom pregledu pred ulazak u "Elitu 9", pojavili su se Miki Dudić, sin Zlate Petrović i pevača Hasana Dudića.

Miki je inače poznat javnosti, a svojevremeno je njegova majka pričala o ozbiljnom problemu sa kockom svog naslednika.

1/6 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Imao problema sa kockom

- Uticalo je veoma, jeste. To je neko vreme od pre deset godina, nisam više pod tim nekim utiskom, da bih nešto patio za tim... Muzika me je spasila, porodica, trudio sam se da se održim i da ne posustanem. Čovek kada padne treba da ustane i da sebe motiviše, imam za šta, imam dva divna deteta. Pa ne može baš da se živi kao da se nije desilo, osećaju se posledice, meni je uvek gorak ukus od toga i nekako sam uvek obeležen od strane toga, od ljudi koji me ne poznaju, kolega, pa se širilo i bio sam osuđivan... - ispričao je Miki, sin Zlate Petrović.

- To je bilo pre 11 godina, kada sam bio mlađi, imao sam neki dobitak, sećam se da sam sa 47.000 evra izašao iz kazina tog prokletog, pa sam se vratio i sve sam to vratio tamo. To je bilo za jedno veče, a nemoguće je da se sabere sve...Sigurno finansijski kada bih otprilike poredio, mogao sam zgradu od desetak stanova da imam, neka bude Zvezdara. Jednu zgradu sam sigurno proćerdao, ali nije to samo materijalno, to je i zdravstveno i nervno - dodao je Dudić.