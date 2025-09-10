Slušaj vest

Bivše rijaliti učesnice i bivše emotivne partnerke Stefani Grujić i Jovana Tomić Matora bile su gosti emisije "Narod pita", koja je iznenada prekinuta.

Usledilo je iznenađenje za Stefani:

- Do zore rade klubovi, drže ih moji drugovi, na račun moga imena sva su ti vrata otvorena - pročitala je Stefani čestitku od druga.

- Grmiš mala večeras. Veličko - pročitala je drugu čestitku.

- Dominiraš kao i uvek. Tvoje pile - pročitala je treću čestitku, nakon čega je usledilo uključenje:

- Dobro jutro, Zorka ovde. Zamerila bih im vređanje kad nisu za Crnim stolom. Ako im je to karta za ulazak onda treba da ih bude sramota. Ovo u studiju ne razumem. Ne razumem ni gledaoce koji se jave da bi kudili učesnike. Gde smo mi to rasli da se tako ponašamo - rekla je gledateljka.

Emisija prekinuta zbog iznenađenja za Stefani Grujić Foto: Printscreen Instagram

- Ja ne vređam, psovku joj nisam uputila - rekla je Matora.

- Ja vređam, takva sam i to je to - rekla je Stefani.

- Stefani, stiglo mi je da te pitam da si obukla istu haljinu kao Dragana na žurki?

- Tačno je. Slučajnost. Kada sam se setila bilo je kasno da se presvučem - rekla je Stefani.

- Ako je nosila svakako joj lepše stoji. Ona je sve ono što sam idealizovala, ume da se ponaša kao žena i devojka - rekla je Matora.

- Kakvi su tvoji i Draganini planovi za dalje?

- Želim da imam svoja primanja i sve ostale novce ću da uložim u to da sutra mogu da živim lepo i ja i moje dete. Voz mi odlazi, nadam se da će to uskoro biti - rekla je Matora.

Kurir.rs

