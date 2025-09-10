Slušaj vest

Bivše rijaliti učesnice Stefani Grujić i Jovana Tomić Matora gostovale su u emisiji "Narod pita", kada su pale teške reči.

Naime, Matora je kiptila od besa kada se uključila jedna gledateljka i pitala:

- Dobro veče, Dana iz Kraljeva ovde. Matora, kako možete da dirate dete koje je tek rođeno? - pitala je gledateljka.

- Spomenula jesam da Kosti nije kupio pelene. Ako sam nekoga ispoštovala, sipoštovala sam nju. Više sam ja imala empatije prema tom detetu nego otac i majka. Dete neće gledati kako ja iznosim prljavštine iz tvog ćivota, ali će gledati kako te otac šutira. Munja nije kupio pelene i nije brinuo - rekla je Matora.

- Nije znao da sam trudna dok se nije rodio! Sa kim budem bila moraće da bude finansijski stabilan, a ne ove pič*etine koje pošalju 10 ili 15 hiljada dinara i one su kao... - rekla je Stefani.

1/6 Vidi galeriju Stefani Grujić i Jovana Tomić Matora u emisiji Narod pita Foto: Printscreen YouTube

- To nije moje dete - rekla je Matora.

- On šalje uredno za Kostu i dolazi i viđa ga. Mi smo krile turdnoću zbog bolesne mame i bolesnog tate. Nije ti mami prošlo 40 dana išla si po žurkama u Eliti. Donosili su ti nedozvoljene supstance us tan. Da sam bar uzela auto ili nešto, a ne na sitno. Trebala sam da je ošišam i da se obezbedim. Imam od nje 30 hiljada dinara - istakla je Stefani.

- Ono što sam ja uradila neće niko. Ova devojka je i dalje opsesivna za mnom, ali volim Draganu. Izvini. Meni je za razliku od nje čist obraz - rekla je Matora.

- Stavrno je zabranjeno da se priča o detetu. Rešite šta imate, ali dete nemojte ni ti ni ona da spominjete dete - rekla je gledateljka.

- Šta misliš da li se Anđela lepo ponašala prema Gastozu? Ona je samo koristila priliku da bude viđena uz njega - rekla je gledateljka.

- Apsolutno je tako. Moje dete će biti rođeno iz ljubavi, neće biti neželjeno - rekla je Matora.

- Šta kežeš o raskidu Stefana i Andree? - pitala je voditeljka.

- Nisu se razišli zbog Sofije. Ako neko treba da zameri, to je njegova devojka. Ja mogu da mu kažem da to nije korektno, ali šta to menja u mom i njenogovom prijateljstvu? Ništa! Šta ćemo sa tim što je sve bilo na Sandru? Andrea je tada bila sa Kristinom, nisu zbog toga raskinuli. Đedović je osvetoljubiv i javio se, pa je rekao da jeste. Gori su ljudi koji peru Sofiju i Đedovića. Mislim da su Sandru namestili i da je Kačavenda to znala. Đedović je jedva čekao da zabije Stefanu nož u leđa. Nije me začudilo njeno oglašavanje jer se toliko priča o njoj. Ona je mislila na igru i na sam rijaliti. Stefan jeste kriv za svoju situaciju sa Andreom - rekla je Matora.