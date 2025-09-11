Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija "Elita" Sofija Janićijević potrošila je preko 5.000 evra na operacije i estetske tretmane koje je do sada uradila na sebi.

Naime, ona je pored filera na licu, koje redovno na nekoliko meseci radi, operisala i nos, a sada je promenila i oblik brade.

Sofija Janjićijević nakon operacija Foto: Printscreen Instagram

- Sofija je zadovoljna time kako izgleda a većina intervencija koje je uradila su fileri, a ne estetski zahvati. Ona je sada filerima korigovala i bradu, a pored toga što je povećala usne, redovno ide na botoks i tretmane koji osvežavaju kožu sa koktelima koji u sebi imaju kolagen - kaže izvor blizak Sofiji.

Zatvorila salon nameštaja

Inače, Sofija tvrdi da je njena majka prošla kroz pakao tokom njenog učešća u rijalitiju.

- Mojoj majci su pretili da će bombu da joj bace, davili su je ispred salona. Biće tuženi. Zato je i zatvorila salon - rekla je u emisiji "Premjera - Vikend specijal".

Kurir.rs/Blic

 Terza prvi put sa ćerkicom Barbarom:

Terza prvi put sa ćerkicom Barbarom Izvor: Kurir