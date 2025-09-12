TERZA POKAZAO NOVU DEVOJKU! Dan pred ulazak u "Elitu" otkrio da je ponovo zaljubljen: Evo ko je i kako izgleda atraktivna plavuša! (FOTO)
Borislav Terzić Terza sutra ulazi u rijaliti program "Elita", a sada je, na iznenađenje mnogih, pokazao novu devojku.
Nakon raskida sa Milicom Veličković i prekida veridbe, on je bio u vezi sa Sofijom Janjićijević, sa kojom je prevario trudnu Miliu, a potom i sa Slađom Lazić Poršelinom, takođe u rijalitiju, a sada na svom Instagram pofilu pokazao da je zaljubljen do ušiju.
Terza je objavio fotografiju sa atraktivnom, javnosti nepoznatom plavušom, koju je prigrlio na sofi u stanu. Uz sliku je stavio stiker u obliku srca, kao i opis:
- Ljubav - dok su se komentari samo nizali.
Kako prenose mediji, reč je o dvadesetsedmogodišnjoj Srpkinji koja dugo živi u Švajcarskoj, a ljubav je, očigedno, planula na prvi pogled, budući da ju je Terza već u narednoj objavi nazvao svojom ljubavlju i sve začinio starom, romantičnom pesmom Tanje Savić "Kao brodovi".
Kurir.rs
