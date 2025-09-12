Slušaj vest

Užičkoj starleti Slađi Lazić Blindi Poršelini nije se posrećilo da je Borislav Terzić Terza, u kog je bila ludo zaljubljena, posle "Elite 8" prizna za zvaničnu devojku, te je njihova strastvena romansa ubrzo pukla, a bivši fudbaler joj je već našao zamenu.

Prekinuli kontakt

Terza se na mrežama pohvalio da uživa u društvu javnosti nepoznate plavuše, koja ga je opčinila toliko da objavljuje romantične pesme i naziva je ljubavlju, dok je sa Poršelinom prekinuo svaki kontakt.

Borislav Terzić Terza pozira sa novom devojkom
Borislav Terzić Terza pokazao novu devojku Foto: Printscreen

Tim povodom oglasila se Slađa, koja kaže da se nada da će nova devojka biti meta napada Terzine bivše verenice Milice Veličković, a ne ona.

- Sad sam se probudila i videla. Iskreno, u šoku sam zbog ovih fotografija, jer mi bukvalno svi fanovi šalju. Nikako da shvate da sam ja tu priču završila i da me stare novine ne interesuju. Ko čita još stare novine? Nisam ovo očekivala jer još uvek imam napade od bivše verenice Milice Veličković, ona i dalje misli da smo on i ja u ljubavi, pa me non-stop napada i tuži. Drago mi je što će sada sve te tužbe i vređanja, pretnje, da prebaci na novu ljubav Borislava Terzića - priča Slađa i dodaje:

Slađa Lazić
Slađa kaže da se pomirila s bivšim dečkom Foto: Petar Aleksic/Kurir

- Mislim da me je čak varao sa ovom devojkom jer je imao skrivene pozive dok smo bili zajedno u krevetu i dopisivanja sa nekim svojim drugaricama, kako on kaže, a ja sam bila jako zaslepljena i zaljubljena, pa sam poverovala u tu bolesnu priču, ali na kraju je istina izašla na videlo.

Vratila se starom dečku fudbaleru

Ona je iznela i svoje mišljenje o tome zbog čega Terza nikada nije želeo da objavi fotografiju sa njom, dok je sa novom devojkom to odmah učinio.

Milica Veličković
Slađa tvrdi da joj Milica Veličković preti zbog Terze Foto: Printscreen

- Krio me je jer me nije voleo, to je najvažnije, a izgleda da se u nju zaljubio, pa hoće javno da je plasira. Po njenom izgledu, kao da je Terza došao na neki after... A ja uživam sa novom ljubavlju, čekam novu operaciju i apsolutno me ne zanimaju ispadi Borisalva Terzića, bila sam sa njim i znam kako on funkcioniše u vezi - vara, laže, maže i ostalo... Hvala Bogu, pa sam pobegla iz tog ljubavnog zanosa i pomirila se sa bivšom ljubavlju. Ona voli fudbalere, milionere... Terzinjo, želim ti sve najlepše - u svom stilu završila je Slađa.

