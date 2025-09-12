Slušaj vest

Užičkoj starleti Slađi Lazić Blindi Poršelini nije se posrećilo da je Borislav Terzić Terza, u kog je bila ludo zaljubljena, posle "Elite 8" prizna za zvaničnu devojku, te je njihova strastvena romansa ubrzo pukla, a bivši fudbaler joj je već našao zamenu.

Prekinuli kontakt

Terza se na mrežama pohvalio da uživa u društvu javnosti nepoznate plavuše, koja ga je opčinila toliko da objavljuje romantične pesme i naziva je ljubavlju, dok je sa Poršelinom prekinuo svaki kontakt.

Borislav Terzić Terza pokazao novu devojku Foto: Printscreen

Tim povodom oglasila se Slađa, koja kaže da se nada da će nova devojka biti meta napada Terzine bivše verenice Milice Veličković, a ne ona.

- Sad sam se probudila i videla. Iskreno, u šoku sam zbog ovih fotografija, jer mi bukvalno svi fanovi šalju. Nikako da shvate da sam ja tu priču završila i da me stare novine ne interesuju. Ko čita još stare novine? Nisam ovo očekivala jer još uvek imam napade od bivše verenice Milice Veličković, ona i dalje misli da smo on i ja u ljubavi, pa me non-stop napada i tuži. Drago mi je što će sada sve te tužbe i vređanja, pretnje, da prebaci na novu ljubav Borislava Terzića - priča Slađa i dodaje:

Slađa kaže da se pomirila s bivšim dečkom Foto: Petar Aleksic/Kurir

- Mislim da me je čak varao sa ovom devojkom jer je imao skrivene pozive dok smo bili zajedno u krevetu i dopisivanja sa nekim svojim drugaricama, kako on kaže, a ja sam bila jako zaslepljena i zaljubljena, pa sam poverovala u tu bolesnu priču, ali na kraju je istina izašla na videlo.

Vratila se starom dečku fudbaleru

Ona je iznela i svoje mišljenje o tome zbog čega Terza nikada nije želeo da objavi fotografiju sa njom, dok je sa novom devojkom to odmah učinio.

Slađa tvrdi da joj Milica Veličković preti zbog Terze Foto: Printscreen

- Krio me je jer me nije voleo, to je najvažnije, a izgleda da se u nju zaljubio, pa hoće javno da je plasira. Po njenom izgledu, kao da je Terza došao na neki after... A ja uživam sa novom ljubavlju, čekam novu operaciju i apsolutno me ne zanimaju ispadi Borisalva Terzića, bila sam sa njim i znam kako on funkcioniše u vezi - vara, laže, maže i ostalo... Hvala Bogu, pa sam pobegla iz tog ljubavnog zanosa i pomirila se sa bivšom ljubavlju. Ona voli fudbalere, milionere... Terzinjo, želim ti sve najlepše - u svom stilu završila je Slađa.

Kurir/Pink.rs