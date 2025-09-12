Slušaj vest

Bivši košarkaš i rijaliti zvezda Marko Janjušević Janjuš spreman je za sutrašnji ulazak u devetu sezonu "Elite".

Janjuš će se ponovo naći pred kamerama na popularnom imanju, a za boravak u Šimanovcima spakovao je čak 14 crnih kesa stvari koje će uneti u šou program.

Brat sve snimio

Prizor njega u sobi i to dok je samo u donjem vešu snimio je njegov brat. Boris je uz snimak stavio pesmu Tome Zdravkovića "E moj brate".

Marko Janjušević Janjuš se pakuje za Elitu Foto: Printscreen Instagram

Imao hitnu operaciju

Učesnik rijalitija "Zadruga" i "Elita", Marko Janjušević Janjuš hitno je operisan i to samo par dana pre ulaska u "Elitu 9".

Janjuš se tada oglasio na Instagramu i otkrio kako se oseća nakon intervencije.

- Operacija je uspešno odrađena zahvaljujući Dr Nikoli Kolareviću, a i svima drugima, od anesteziologa do sestara, a drugim doktorima koji su bili prema meni da nemam reči. Hvala od srca svima rešio sam se problema koji me dug niz godina mučio da je kamen narastao čak skoro 3 cm... Hvala urologijo u Zemunskoj Bolnici, hvala doktori, hvala sestre. Hvala svima vama na porukama podrške i zabrinutosti... Ljubi vas i voli vaš Janjuš.. - napisao je bivši košarkaš.

Kurir.rs

Ne propustiteRijalitiJANJUŠEVA BIVŠA ULAZI U ELITU 9: Otkrila detalje raskida i odnosa sa bivšim košarkašem: Bio je ženskaroš...
screenshot-25.jpg
StarsJANJUŠ HITNO OPERISAN! Oglasio se iz bolnice i otkrio kako se oseća (FOTO)
Janjuš na operaciji
StarsJANJUŠ HITNO HOSPITALIZOVAN! Zdravlje mu se pogoršalo pred Elitu, završio u bolnici (FOTO)
janjus.jpg
StarsLUDNICA NA SLAVLJU BORE SANTANE: Došla mu sva rijaliti elita. Maja Marinković flertovala sa MILJANINIM BIVŠIM, a evo s kim je bio Janjuš u separeu (FOTO)
Marko Janjušević Janjuš
RijalitiJANJUŠ PRED POVRATAK U "ELITU" OTKRIO SVE Jedna devojka mu već zapala za oko, Maja mu i dalje slaba tačka, a o njoj ima svašta da kaže!
whatsapp-image-20240714-at-3.38.03-am.jpg

Janjuš istetovirao lik pokojnog brata preko cele butine Izvor: instagram/mali_janjus