Slušaj vest

Ena Čolić gostovala je sinoć u emisiji "Narod pita" gde je otkrila da li se čuje sa svekrvom Zlatom Petrović i u kakvom su sada odnosu, s obzirom na to da su u prošlosti imale dosta uspona i padova.

U emisiju se uključila jedna gledateljka koja je Eni postavila pitanje:

- Dobro veče, Dušanka ovde. Eni bih imala svašta da kažem, ali neću sad. Jesi li stupila u kontakt sa Zlatom? - pitala je gledateljka.

1/6 Vidi galeriju Ena i Peja Foto: Instagram, Printscreen TikTok, Printscreen

- Pa da, čujemo se svaki dan. Nisam je ja lično zvala, ali Peja svaki dan priča i ja sam tu. Izjavila mi je saučešće - rekla je Ena.

- Možete toliko da se suzdržite ako on tebe voli i ti njega. Ne može niko da vam pokvari nešto! - rekla je gledateljka.

- Evo sad ne može - rekla je Ena.

1/9 Vidi galeriju Zlata Petrović nekad i sad Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

- Još je rano! Moja ćerka se udala sa 18 godina, ali je uvek slušala kako sam je savetovala. Žao mi je što si u žalosti inače bih još. Žao mi je za Zlatu i za Peju, oni su pravi ljudi. Žao mi je što nisi malo bolje postupila sa njim. Daj Bože da ostanete uvek, ali videćemo dokle. Ovi sad što će da uđu, niko mi se ne sviđa! - rekla je gledateljka.

Kurir.rs

Zlata Petrović ne prestaje da jeca nakon izjave saučešća: